https://sputnikarabic.ae/20240222/مجلس-الأمن-الروسي-التهديد-باستخدام-الأسلحة-النووية-حقيقي-1086299337.html

مجلس الأمن الروسي: التهديد باستخدام الأسلحة النووية حقيقي

مجلس الأمن الروسي: التهديد باستخدام الأسلحة النووية حقيقي

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن التهديد باستخدام الأسلحة النووية حقيقي، ويجب عمل كل شيء لمنع حدوث هذا السيناريو. 22.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-22T07:48+0000

2024-02-22T07:48+0000

2024-02-22T07:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ميدفيديف خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية بما فيها وكالة "سبوتنيك": "بقدر ما قد يبدو الأمر محزناً، فإن هذا السيناريو حقيقي. يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع حدوثه، لكن هذه الساعة بالذات التي تدق في اتجاه معين، قد تسارعت الآن بشكل كبير جداً".وتابع: "إذا كان الأمر يتعلق بوجود بلدنا، وقد قلت هذا مؤخرًا، فما هو الخيار المتبقي للقيادة، ولرئيس الدولة؟ لا شيء. لذا فإن هذا، للأسف، تهديد حقيقي، تهديد مباشر وواضح للبشرية بأسرها".وقال: "هذا لا يثير المشاعر، إنه مجرد سبب للتفكير فيما نحن فيه. لسبب ما، كما تعلمون، عندما يفكر الناس بذلك.. هناك خروتشوف وكينيدي كادا أن يشعلا حرباً نووية، كان ذلك منذ زمن طويل، لم يكن ذلك صحيحاً، أن ذلك بسبب كوبا، كان ذلك بسبب شيء آخر، وفي الوقت الحاضر هذا مستحيل. ما الفرق؟ لا شيء. الوضع أكثر توترًا. في ذلك الوقت لم يكن هناك صراع بين روسيا وأمريكا، والآن هناك صراع".

https://sputnikarabic.ae/20240219/مجلس-الأمن-الروسي-تم-تدريب-أكثر-من-16-ألف-متطوع-من-قوات-العمليات-الخاصة-1086224803.html

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