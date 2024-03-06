https://sputnikarabic.ae/20240306/الدفاع-الروسية-تعلن-لأول-مرة-عن-إسقاط-قذيفة-هامر-الفرنسية-الموجهة-1086718169.html

الدفاع الروسية تعلن لأول مرة عن إسقاط قذيفة "هامر" الفرنسية الموجهة

الدفاع الروسية تعلن لأول مرة عن إسقاط قذيفة "هامر" الفرنسية الموجهة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت للمرة الأولى قذيفة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، في منطقة العملية العسكرية... 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T12:38+0000

2024-03-06T12:38+0000

2024-03-06T13:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 9 صواريخ من طراز "هيمارس"، وقنبلة جوية موجهة من طراز "إيه إيه إس هامر" فرنسية الصنع".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 165 جنديا، ودبابة و3 مركبات و3 مدافع من طراز "كراب" ومدفع هاوتزر "إم 198"أمريكي الصنع.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا الاتجاه نحو 460 جنديا ودبابتين إحداهما من طراز "أبرامز" أمريكية الصنع دمرها طاقم دبابة "تي -72 بي 3" الروسية من الطلقة الأولى، كما تم تدمير نظام صواريخ من طراز "بوك" المضادة للطائرات، و4 مركبات مشاة قتالية، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و5 سيارات.وأكد البيان أنه على اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة على طول الحافة الأمامية للجبهة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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