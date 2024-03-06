https://sputnikarabic.ae/20240306/الدفاع-الروسية-تعلن-لأول-مرة-عن-إسقاط-قذيفة-هامر-الفرنسية-الموجهة-1086718169.html
الدفاع الروسية تعلن لأول مرة عن إسقاط قذيفة "هامر" الفرنسية الموجهة
الدفاع الروسية تعلن لأول مرة عن إسقاط قذيفة "هامر" الفرنسية الموجهة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت للمرة الأولى قذيفة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، في منطقة العملية العسكرية... 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T12:38+0000
2024-03-06T12:38+0000
2024-03-06T13:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 9 صواريخ من طراز "هيمارس"، وقنبلة جوية موجهة من طراز "إيه إيه إس هامر" فرنسية الصنع".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 165 جنديا، ودبابة و3 مركبات و3 مدافع من طراز "كراب" ومدفع هاوتزر "إم 198"أمريكي الصنع.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا الاتجاه نحو 460 جنديا ودبابتين إحداهما من طراز "أبرامز" أمريكية الصنع دمرها طاقم دبابة "تي -72 بي 3" الروسية من الطلقة الأولى، كما تم تدمير نظام صواريخ من طراز "بوك" المضادة للطائرات، و4 مركبات مشاة قتالية، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و5 سيارات.وأكد البيان أنه على اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة على طول الحافة الأمامية للجبهة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن لأول مرة عن إسقاط قذيفة "هامر" الفرنسية الموجهة
12:38 GMT 06.03.2024 (تم التحديث: 13:07 GMT 06.03.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت للمرة الأولى قذيفة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 9 صواريخ من طراز "هيمارس"، وقنبلة جوية موجهة من طراز "إيه إيه إس هامر" فرنسية الصنع".
وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، حسّنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، الوضع التكتيكي على طول الجبهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، في مناطق نوفوسيلوفكا، سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وسفيردلوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 165 جنديا، ودبابة و3 مركبات و3 مدافع من طراز "كراب" ومدفع هاوتزر "إم 198"أمريكي الصنع.
وأضاف البيان: "على اتجاه أفدييفكا، سيطرت وحدات قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، نتيجة للإجراءات المنسقة، على مواقع أكثر فائدة وألحقت أضرارا بالقوى العاملة والمعدات التابعة لألوية المشاة الآلية 23 و42 و47 و53 و61 و92 و59 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا الاتجاه نحو 460 جنديا ودبابتين إحداهما من طراز "أبرامز" أمريكية الصنع دمرها طاقم دبابة "تي -72 بي 3" الروسية من الطلقة الأولى، كما تم تدمير نظام صواريخ من طراز "بوك" المضادة للطائرات، و4 مركبات مشاة قتالية، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و5 سيارات.
وأكد البيان أنه على اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة على طول الحافة الأمامية للجبهة.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 260 جنديا ودبابتين، وناقلات جند مدرعة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و14 مركبة ومدافع هاوتزر من طراز "مستا بي" ومدافع من طراز "غفوزديكا"، كما دمرت 3 مستودعات للذخيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.