https://sputnikarabic.ae/20240306/الولايات-المتحدة-تدعم-وقفا-فوريا-لإطلاق-النار-في-غزة-لمدة-6-أسابيع-1086702858.html

الولايات المتحدة تدعم وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع

الولايات المتحدة تدعم وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع

سبوتنيك عربي

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الثلاثاء =، أنها عدلت صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة، وأنها تدعم وقفاً فورياً لإطلاق النار لمدة 6... 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T03:25+0000

2024-03-06T03:25+0000

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وقالت قناة "الشرق" أن تلك الخطوة تعكس التعديل الثالث للنص، الذي اقترحته الولايات المتحدة لأول مرة قبل أسبوعين، التعليقات الحادة التي أدلت بها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي.وأوردت الصياغة الأولى لمشروع القرار الأمريكي تأييداً "لوقف مؤقت لإطلاق النار، كما تريد الولايات المتحدة أن يكون أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطاً بالإفراج عن المحتجزين لدى "حماس" في غزة.يشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يجري تحقيقا موسعا في كيفية حصول عضو مجلس الحرب على قطاع غزة، بيني غانتس، على تذكرة سفر إلى العاصمة الأمريكية، رغم معارضة نتنياهو نفسه.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه في خطوة تصعيدية بين نتنياهو وغانتس، يجري مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تحقيقا موسعا في كيفية حصول بيني غانتس على تذكرة سفر إلى واشنطن رغم رفض نتنياهو.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن رئيس الوزراء نتنياهو حاول إلغاء رحلة بيني غانتس إلى العاصمة الأمريكية، وهو ما استدعى مكتب رئيس الوزراء إلى فتح تحقيق موسع في كيفية حصوله على تذكرة سفر.أوضحت القناة أن زيارة غانتس لواشنطن لا تعتبر رسمية ولن يتم تمويلها من الحكومة الإسرائيلية على أن يتم تمويلها من حزب "معسكر الدولة"، الذي يتزعمه غانتس، عضو مجلس الحرب على غزة، وذلك بعدما أصدر مكتب نتنياهو تعليمات لسفير إسرائيل في واشنطن، مايك هرتزوغ، بعدم مرافقة غانتس خلال زيارته للولايات المتحدة وعدم التعامل مع الزيارة على أنها "رسمية".

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