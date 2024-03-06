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https://sputnikarabic.ae/20240306/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-مطار-كريات-شمونة-في-إسرائيل-بالطيران-المسير-1086730192.html
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف مطار كريات شمونة في إسرائيل بالطيران المسير
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف مطار كريات شمونة في إسرائيل بالطيران المسير
سبوتنيك عربي
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأربعاء، استهداف مطار كريات شمونة في إسرائيل بطائرات مسيرة. 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T15:07+0000
2024-03-06T15:07+0000
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وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق عصر اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس/آذار 2024، بواسطة الطيران المسيّر، مطار كريات شمونا بأراضينا المحتلة، مؤكدين استمرارنا في دك معاقل الأعداء".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" اللبناني تنفيذ هجوم جوي بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة وإصابة الهدف بدقة.وقال "حزب الله" في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎ورداً على ‌‌‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‌‎شنت ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم هجومًا جويًا بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة وأصابت هدفها بدقة".وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ28 من يناير/ كانون الثاني 2024، عن نحو 31 ألف قتيلا وأكثر من 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240306/وزير-إسرائيلي-سابق-لـسبوتنيك-ما-يحدث-في-إسرائيل-هو-خلاف-ديموقراطي-وليس-انقسام-1086721986.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف مطار كريات شمونة في إسرائيل بالطيران المسير

15:07 GMT 06.03.2024
© Photo / Rosoboronexportطائرة استطلاع أورلان
طائرة استطلاع أورلان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
© Photo / Rosoboronexport
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أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأربعاء، استهداف مطار كريات شمونة في إسرائيل بطائرات مسيرة.
وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق عصر اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس/آذار 2024، بواسطة الطيران المسيّر، مطار كريات شمونا بأراضينا المحتلة، مؤكدين استمرارنا في دك معاقل الأعداء".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" اللبناني تنفيذ هجوم جوي بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة وإصابة الهدف بدقة.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
وزير إسرائيلي سابق لـ"سبوتنيك": ما يحدث في إسرائيل هو خلاف ديموقراطي وليس انقسام
13:56 GMT
وقال "حزب الله" في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎ورداً على ‌‌‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‌‎شنت ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم هجومًا جويًا بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة وأصابت هدفها بدقة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ28 من يناير/ كانون الثاني 2024، عن نحو 31 ألف قتيلا وأكثر من 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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