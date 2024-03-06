https://sputnikarabic.ae/20240306/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-مطار-كريات-شمونة-في-إسرائيل-بالطيران-المسير-1086730192.html

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف مطار كريات شمونة في إسرائيل بالطيران المسير

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف مطار كريات شمونة في إسرائيل بالطيران المسير

سبوتنيك عربي

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأربعاء، استهداف مطار كريات شمونة في إسرائيل بطائرات مسيرة. 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T15:07+0000

2024-03-06T15:07+0000

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وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق عصر اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس/آذار 2024، بواسطة الطيران المسيّر، مطار كريات شمونا بأراضينا المحتلة، مؤكدين استمرارنا في دك معاقل الأعداء".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" اللبناني تنفيذ هجوم جوي بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة وإصابة الهدف بدقة.وقال "حزب الله" في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎ورداً على ‌‌‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‌‎شنت ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم هجومًا جويًا بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة وأصابت هدفها بدقة".وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ28 من يناير/ كانون الثاني 2024، عن نحو 31 ألف قتيلا وأكثر من 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240306/وزير-إسرائيلي-سابق-لـسبوتنيك-ما-يحدث-في-إسرائيل-هو-خلاف-ديموقراطي-وليس-انقسام-1086721986.html

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