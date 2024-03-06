https://sputnikarabic.ae/20240306/متحدث-أممي-السودان-يشهد-أكبر-أزمة-نزوح-في-العالم-1086705214.html

متحدث أممي: السودان يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم

متحدث أممي: السودان يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بيير بيرون، أن "ما لا يقل عن 25 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات إنسانية". 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T07:12+0000

2024-03-06T07:12+0000

2024-03-06T07:12+0000

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وقال بيرون، لوكالة "أنباء العالم العربي" إن "السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم"، مضيفا أنه "منذ 15 أبريل (نيسان) 2023، هجر أكثر من 8 ملايين رجل وإمرأة وطفل منازلهم، بما في ذلك أكثر من 1.6 مليون شخص فروا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان".وأشار إلى أن "مدى الاحتياجات الإنسانية في السودان هائل، حيث يحتاج ما يمثل نصف سكان البلاد إلى المساعدة الإنسانية".وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وصرح وزير الخارجية السوداني، علي الصادق علي، أمس الثلاثاء، بأن "العملية العسكرية لتحرير الخرطوم من أيدي قوات الدعم السريع ستبدأ قريبا".وقال الصادق على هامش أعمال "منتدى أنطاليا الدبلوماسي": "نأمل في أخبار جيدة والتحرير بات قريبا، أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة السودانية الخرطوم شبه خالية تقريبًا من المتمردين، نأمل أن نتمكن من تحرير بقية المدينة منهم فهم يسيطرون الآن على عدة أحياء والجيش سيتعامل معهم قريبا".

https://sputnikarabic.ae/20240305/السودان-يوافق-على-مفاوضات-غير-مباشرة-مع-قوات-الدعم-السريع-بوساطة-تركية-ليبية-1086664836.html

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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, المجلس السيادي في السودان, أخبار العالم الآن, العالم العربي