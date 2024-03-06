https://sputnikarabic.ae/20240306/ناقوس-الخطر-يدق-في-أوكرانيا-بسبب-قرارات-زيلينسكي-1086703168.html

دق ناقوس الخطر في أوكرانيا بسبب قرارات زيلينسكي

دق ناقوس الخطر في أوكرانيا بسبب قرارات زيلينسكي

سبوتنيك عربي

أفاد غيورغي توكا، النائب السابق لوزير"الأراضي المحتلة مؤقتا والنازحين داخليا" في أوكرانيا، بأن "التغييرات التالية في القوات المسلحة الأوكرانية، قد تؤدي إلى... 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T04:53+0000

2024-03-06T04:53+0000

2024-03-06T05:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_356a88e981bfd788dcf90f53972534d1.jpg

وقال توكا، في مقابلة مع قناة "NewsRoom" على "يوتيوب": "سيؤدي، بلا شك، إلى تغييرات كبيرة في الموظفين... ولكن ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تحسن، فهذا أمر مشكوك فيه للغاية".ويخشى توكا من أن "يتم تعيين قادة جدد للجيش الأوكراني دون الأخذ في الاعتبار مدى كفاءتهم، فالمعيار الرئيسي سيكون الولاء لزيلينسكي وفريقه".وأضاف أن مثل هذا المبدأ لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الصعب الحالي للقوات المسلحة الأوكرانية.وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأوكراني أنه منح قائد القوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، تفويضًا مطلقًا لمتابعة سياسته الخاصة بشؤون الموظفين، وقال زيلينسكي إنه يتوقع مقترحات من الجنرال بعد عودته من الجبهة.وبدوره، قال النائب في البرلمان الأوكراني، أليكسي غونتشارينكو، إن "التعديلات الجديدة في قيادة وحدة القوات المسلحة الأوكرانية تتعلق ببدء التحقيقات ضد بعض الجنرالات".إعلام أمريكي: على زيلينسكي "تخفيف حدة" مرسومه الذي يحظر المفاوضات مع روسياوأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أول أمس الاثنين، عن تعيينات مقبلة في القوات المسلحة الأوكرانية، دون تحديد مناصب وأشخاص معينين، ووفقًا للرئيس الأوكراني، فإنه سيشرك "القادة القتاليين الحقيقيين" في عملية صنع القرار.

https://sputnikarabic.ae/20240305/استطلاع-يوضح-خوف-الأوكرانيين-من-عمل-مكتب-زيلينسكي-1086692686.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم