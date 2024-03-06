https://sputnikarabic.ae/20240306/ناقوس-الخطر-يدق-في-أوكرانيا-بسبب-قرارات-زيلينسكي-1086703168.html
دق ناقوس الخطر في أوكرانيا بسبب قرارات زيلينسكي
دق ناقوس الخطر في أوكرانيا بسبب قرارات زيلينسكي
سبوتنيك عربي
أفاد غيورغي توكا، النائب السابق لوزير"الأراضي المحتلة مؤقتا والنازحين داخليا" في أوكرانيا، بأن "التغييرات التالية في القوات المسلحة الأوكرانية، قد تؤدي إلى... 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T04:53+0000
2024-03-06T04:53+0000
2024-03-06T05:39+0000
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وقال توكا، في مقابلة مع قناة "NewsRoom" على "يوتيوب": "سيؤدي، بلا شك، إلى تغييرات كبيرة في الموظفين... ولكن ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تحسن، فهذا أمر مشكوك فيه للغاية".ويخشى توكا من أن "يتم تعيين قادة جدد للجيش الأوكراني دون الأخذ في الاعتبار مدى كفاءتهم، فالمعيار الرئيسي سيكون الولاء لزيلينسكي وفريقه".وأضاف أن مثل هذا المبدأ لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الصعب الحالي للقوات المسلحة الأوكرانية.وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأوكراني أنه منح قائد القوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، تفويضًا مطلقًا لمتابعة سياسته الخاصة بشؤون الموظفين، وقال زيلينسكي إنه يتوقع مقترحات من الجنرال بعد عودته من الجبهة.وبدوره، قال النائب في البرلمان الأوكراني، أليكسي غونتشارينكو، إن "التعديلات الجديدة في قيادة وحدة القوات المسلحة الأوكرانية تتعلق ببدء التحقيقات ضد بعض الجنرالات".إعلام أمريكي: على زيلينسكي "تخفيف حدة" مرسومه الذي يحظر المفاوضات مع روسياوأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أول أمس الاثنين، عن تعيينات مقبلة في القوات المسلحة الأوكرانية، دون تحديد مناصب وأشخاص معينين، ووفقًا للرئيس الأوكراني، فإنه سيشرك "القادة القتاليين الحقيقيين" في عملية صنع القرار.
https://sputnikarabic.ae/20240305/استطلاع-يوضح-خوف-الأوكرانيين-من-عمل-مكتب-زيلينسكي-1086692686.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
دق ناقوس الخطر في أوكرانيا بسبب قرارات زيلينسكي
04:53 GMT 06.03.2024 (تم التحديث: 05:39 GMT 06.03.2024)
أفاد غيورغي توكا، النائب السابق لوزير"الأراضي المحتلة مؤقتا والنازحين داخليا" في أوكرانيا، بأن "التغييرات التالية في القوات المسلحة الأوكرانية، قد تؤدي إلى تعيين مؤيدين غير أكفاء لفلاديمير زيلينسكي(الرئيس الأوكراني)، في مناصب جديدة".
وقال توكا، في مقابلة مع قناة "NewsRoom" على "يوتيوب": "سيؤدي، بلا شك، إلى تغييرات كبيرة في الموظفين... ولكن ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تحسن، فهذا أمر مشكوك فيه للغاية".
وأشار توكا إلى أن "ألكسندر سيرسكي (قائد القوات المسلحة الأوكرانية) كان صنيعة الرئيس الأوكراني، وكان مستعدًا لتنفيذ جميع أوامره".
ويخشى توكا من أن "يتم تعيين قادة جدد للجيش الأوكراني دون الأخذ في الاعتبار مدى كفاءتهم، فالمعيار الرئيسي سيكون الولاء لزيلينسكي وفريقه".
وأضاف أن مثل هذا المبدأ لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الصعب الحالي للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتابع توكا: "عندما سيصبح النقباء (المخلصين شخصيًا زيلينسكي) في غضون ستة أشهر جنرالات، ويجعلونهم قادة، لا أريد حتى أن أقول ما الذي ستؤدي إليه سياسة الموظفين هذه".
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأوكراني أنه منح قائد القوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، تفويضًا مطلقًا لمتابعة سياسته الخاصة بشؤون الموظفين، وقال زيلينسكي إنه يتوقع مقترحات من الجنرال بعد عودته من الجبهة.
وفي وقت سابق، قال سيرسكي إنه بسبب سوء التقدير في الجبهة الأمامية، كان ينوي تجديد قيادة هذه الألوية التابعة لوحدة من القوات المسلحة الأوكرانية، في الجبهة الأمامية.
وبدوره، قال النائب في البرلمان الأوكراني، أليكسي غونتشارينكو، إن "التعديلات الجديدة في قيادة وحدة القوات المسلحة الأوكرانية تتعلق ببدء التحقيقات ضد بعض الجنرالات".
وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أول أمس الاثنين، عن تعيينات مقبلة في القوات المسلحة الأوكرانية، دون تحديد مناصب وأشخاص معينين، ووفقًا للرئيس الأوكراني، فإنه سيشرك "القادة القتاليين الحقيقيين" في عملية صنع القرار.