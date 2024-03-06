https://sputnikarabic.ae/20240306/وزير-الخارجية-الإيراني-يعلن-قرب-عودة-البعثة-الدبلوماسية-الأذربيجانية-إلى-طهران-1086702310.html
وزير الخارجية الإيراني يعلن قرب عودة البعثة الدبلوماسية الأذربيجانية إلى طهران
وزير الخارجية الإيراني يعلن قرب عودة البعثة الدبلوماسية الأذربيجانية إلى طهران
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين، أمير عبد اللهيان، أن عودة البعثة الدبلوماسية الأذربيجانية إلى طهران سيتم قريبا. 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T00:55+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" عن عبد اللهيان تصريحاته في أعقاب لقائه مع نظيره الأذربيجاني، جيحون بايراموف في جدة، حيث أكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيفاد البعثة الدبلوماسية الأذربيجانية إلى طهران في المستقبل القريب.وتابع الوزير الإيراني: "بحثنا في هذا اللقاء أوضاع التعاون الاقتصادي والتجاري وأداء مناسك الحج والعمرة والمعوقات القائمة وإزالة العقبات، ونظرا إلى لقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي والاتفاقات التي تم التوصل إليها في ذلك اللقاء لاتخاذ خطوات كبيرة في العلاقات، فقد تم التأكيد على متابعة القضايا التي كانت محط اهتمامنا.يشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني كان قد وصل إلى جدة يوم أمس الثلاثاء لحضور الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول غزة، مودعا من قبل السفير السعودي لدى طهران عبدالله بن سعود العنزي.وعقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا لوزراء خارجية الدول الإسلامية يوم الثلاثاء في جدة لاستعراض الوضع في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240305/إيران-تطالب-الدول-الإسلامية-باتخاذ-قرار-قوي-ضد-إسرائيل-في-اجتماع-جدة-1086664139.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أذربيجان
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أذربيجان
وزير الخارجية الإيراني يعلن قرب عودة البعثة الدبلوماسية الأذربيجانية إلى طهران
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين، أمير عبد اللهيان، أن عودة البعثة الدبلوماسية الأذربيجانية إلى طهران سيتم قريبا.
ونقلت وكالة
"إرنا" عن عبد اللهيان تصريحاته في أعقاب لقائه مع نظيره الأذربيجاني، جيحون بايراموف في جدة، حيث أكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيفاد البعثة الدبلوماسية الأذربيجانية إلى طهران في المستقبل القريب.
وتابع الوزير الإيراني: "بحثنا في هذا اللقاء أوضاع التعاون الاقتصادي والتجاري وأداء مناسك الحج والعمرة والمعوقات القائمة وإزالة العقبات، ونظرا إلى لقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي والاتفاقات التي تم التوصل إليها في ذلك اللقاء لاتخاذ خطوات كبيرة في العلاقات، فقد تم التأكيد على متابعة القضايا التي كانت محط اهتمامنا.
يشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني كان قد وصل إلى جدة يوم أمس الثلاثاء لحضور الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول غزة، مودعا من قبل السفير السعودي لدى طهران عبدالله بن سعود العنزي.
وعقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا لوزراء خارجية الدول الإسلامية يوم الثلاثاء في جدة لاستعراض الوضع في غزة.