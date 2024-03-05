https://sputnikarabic.ae/20240305/إيران-تطالب-الدول-الإسلامية-باتخاذ-قرار-قوي-ضد-إسرائيل-في-اجتماع-جدة-1086664139.html
إيران تطالب الدول الإسلامية باتخاذ قرار قوي ضد إسرائيل في اجتماع جدة
إيران تطالب الدول الإسلامية باتخاذ قرار قوي ضد إسرائيل في اجتماع جدة
سبوتنيك عربي
توقعت وزارة الخارجية الإيرانية، "تحركا فعالا وحاسما من جانب منظمة التعاون الإسلامي لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وقطاع غزة". 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T06:27+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "سنشهد حدثاً مهماً اليوم في جدة في مقر منظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن هذا "الاجتماع الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد بشكل استثنائي"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.ودعا كنعاني إلى "ضرورة أن تتخذ الدول الإسلامية قرارا قويا ضد الصهاينة في اجتماع جدة اليوم"، مشيرا إلى أن "اللقاءين الأول والثاني جاءا نتيجة للجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران وعدد من الدول الإسلامية".وأضاف أن "جهود مجموعة الدول الإسلامية في دعم القضية الفلسطينية وإعلان مواقفها ودعم القضية الفلسطينية برمتها أمر يستحق الثناء"، متابعا: "استمرت الحرب الجبانة ضد غزة في ظل عدوانية الصهاينة والدعم غير المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة للصهاينة خلال الأشهر الخمسة الماضية".وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 إسرائيليا، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240304/وزير-الخارجية-المصري-المساعدات-غير-قادرة-على-الدخول-إلى-غزة-بسبب-إجراءات-إسرائيل-1086655112.html
https://sputnikarabic.ae/20240304/أردوغان-على-العالم-الإسلامي-أن-يقف-صفا-واحدا-لمنع-هذه-الهمجية-الإسرائيلية-في-غزة-1086653898.html
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إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم
إيران تطالب الدول الإسلامية باتخاذ قرار قوي ضد إسرائيل في اجتماع جدة
توقعت وزارة الخارجية الإيرانية، "تحركا فعالا وحاسما من جانب منظمة التعاون الإسلامي لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وقطاع غزة".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "سنشهد حدثاً مهماً اليوم في جدة في مقر منظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن هذا "الاجتماع الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد بشكل استثنائي"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
ودعا كنعاني إلى "ضرورة أن تتخذ الدول الإسلامية قرارا قويا ضد الصهاينة في اجتماع جدة اليوم"، مشيرا إلى أن "اللقاءين الأول والثاني جاءا نتيجة للجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران وعدد من الدول الإسلامية".
وأضاف أن "جهود مجموعة الدول الإسلامية في دعم القضية الفلسطينية وإعلان مواقفها ودعم القضية الفلسطينية برمتها أمر يستحق الثناء"، متابعا: "استمرت الحرب الجبانة ضد غزة في ظل عدوانية الصهاينة والدعم غير المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة للصهاينة خلال الأشهر الخمسة الماضية".
وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني
، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.
كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 إسرائيليا، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".
من جهته، قال الرئيس الأمريكي
، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.
وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.