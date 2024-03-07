https://sputnikarabic.ae/20240307/أنصار-الله-كان-على-أمريكا-أن-تعمل-على-إرغام-إسرائيل-بوقف-عدوانها--لكنها-ذهبت-إلى-خيار-التصعيد-1086743945.html

"أنصار الله": كان على أمريكا أن تعمل على إرغام إسرائيل بوقف عدوانها لكنها ذهبت إلى خيار التصعيد

"أنصار الله": كان على أمريكا أن تعمل على إرغام إسرائيل بوقف عدوانها لكنها ذهبت إلى خيار التصعيد

سبوتنيك عربي

حمّلت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، تداعيات عسكرتهما للبحر الأحمر. 07.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-07T07:33+0000

2024-03-07T07:33+0000

2024-03-07T07:33+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103072/18/1030721831_0:37:1000:600_1920x0_80_0_0_a904afa503b80de693a4e2fa02baed7d.jpg

وقال المتحدث الرسمي باسم جماعة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الجماعة أكدت مرارا وتكرارا، أن السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة هي المستهدفة بغرض الضغط على كيان العدو لوقف عدوانه وحصاره على غزة".وأضاف عبد السلام أنه "كان على أمريكا أن تستجيب لنداء شعوب العالم وتعمل على إرغام إسرائيل بوقف عدوانها، لكنها ذهبت لخيار التصعيد وتوسعة الصراع خلافا لكل ادعاءاتها بعدم توسيع دائرة المواجهة".وأكد عبد السلام، مجددا، أن "القوات اليمنية لا تستهدف أي سفينة إلا بعد تحذيرها بعدم العبور"، مشيرا إلى أن "هناك من ينصاع ويتراجع وهناك من يرفض فيتم استهدافه".وشدد على ضرورة "ألا يقع العالم في تضليل أمريكا وينسى جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة إسرائيليا بحق أهالي غزة، وبدعم أمريكي كامل"، مؤكدا أن "العدوان على غزة هو أمريكي بامتياز وما إسرائيل إلا أداة تنفيذية".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأربعاء، أنها استهدفت السفينة الأمريكية "ترو كونفيدنس" في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية، ما أدى إلى نشوب حريق فيها.وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" في بيان: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة "TRUE CONFIDENCE" الأمريكية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، ما أدى إلى نشوب الحريق فيها".وتابع البيان: "وقد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".وأضاف البيان: "وعليه، تجدد القوات المسلحة اليمنية تنبيهها إلى كافة السفن بالتجاوب مع نداءات القوات البحرية اليمنية، وعلى كافة طواقم السفُنِ المستهدفة سرعة مغادرتها بعد الإصابة الأولى".ويأتي الهجوم غداة إعلان جماعة "أنصار الله"، استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المُسيرة، متوعدة بتوسيع عملياتها ضد الأهداف الأمريكية والبريطانية.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.

https://sputnikarabic.ae/20240307/-ضربات-أمريكية-استباقية-ضد-طائرتين-مسيرتين-بمنطقة-تحت-سيطرة-أنصار-الله-باليمن-1086741096.html

https://sputnikarabic.ae/20240306/الجيش-الأمريكي-أنصار-الله-قتلوا-3-من-طاقم-السفينة-ترو-كونفيدنس-إثر-استهدافها-بصاروخ-1086740445.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي