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https://sputnikarabic.ae/20240307/أوكرانيا-تعمل-على-حجب-الإشارات-التلفزيونية-التي-تبث-من-روسيا-1086779764.html
أوكرانيا تعمل على حجب الإشارات التلفزيونية التي تبث من روسيا
أوكرانيا تعمل على حجب الإشارات التلفزيونية التي تبث من روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن مجلس الوزراء الأوكراني خصص 152 مليون هريفنيا (أكثر من 3.9 مليون دولار) لمنع الإشارات التلفزيونية والإذاعية من روسيا وبيلاروسيا... 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T19:29+0000
2024-03-07T19:29+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "قرر مجلس الوزراء تخصيص 152 مليون هريفنيا من صندوق احتياطي ميزانية الدولة لنشر نظام يمنع البث التلفزيوني والإذاعي المناهض لأوكرانيا في المناطق الحدودية".وتابع: "سيتم استخدام الأموال التي خصصتها الحكومة لشراء وتركيب أنظمة حجب الإشارة من أراضي روسيا وبيلاروسيا ومنطقة بريدنيستروفيه غير المعترف بها".ووفقا لما ورد في المقال، سيتم تركيب أنظمة الحجب في 45 موقعًا في المنطقة الحدودية لمناطق فينيتسا وفولين وزيتومير وكييف وأوديسا وريفني وسومي وخاركوف وتشرنيهيف بحلول الأول من مايو/أيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240307/البنك-المركزي-الأوروبي-اقتصاد-منطقة-اليورو-لا-يزال-ضعيفا-1086775428.html
https://sputnikarabic.ae/20240307/روسيا-تخطر-سفير-واشنطن-لدى-موسكو-بـ3-منظمات-أمريكية-غير-مرغوبة-بها-في-البلاد-1086756442.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

أوكرانيا تعمل على حجب الإشارات التلفزيونية التي تبث من روسيا

19:29 GMT 07.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن مجلس الوزراء الأوكراني خصص 152 مليون هريفنيا (أكثر من 3.9 مليون دولار) لمنع الإشارات التلفزيونية والإذاعية من روسيا وبيلاروسيا في 9 مناطق من البلاد.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "قرر مجلس الوزراء تخصيص 152 مليون هريفنيا من صندوق احتياطي ميزانية الدولة لنشر نظام يمنع البث التلفزيوني والإذاعي المناهض لأوكرانيا في المناطق الحدودية".
وتابع: "سيتم استخدام الأموال التي خصصتها الحكومة لشراء وتركيب أنظمة حجب الإشارة من أراضي روسيا وبيلاروسيا ومنطقة بريدنيستروفيه غير المعترف بها".
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ووفقا لما ورد في المقال، سيتم تركيب أنظمة الحجب في 45 موقعًا في المنطقة الحدودية لمناطق فينيتسا وفولين وزيتومير وكييف وأوديسا وريفني وسومي وخاركوف وتشرنيهيف بحلول الأول من مايو/أيار.
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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10:57 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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