https://sputnikarabic.ae/20240307/الحركة-الشعبية-توضح-لـسبوتنيك-مدى-إمكانية-استعادة-السودان-لعضويته-الكاملة-في-الاتحاد-الأفريقي-1086782675.html

الحركة الشعبية توضح لـ"سبوتنيك" مدى إمكانية استعادة السودان لعضويته الكاملة في الاتحاد الأفريقي

الحركة الشعبية توضح لـ"سبوتنيك" مدى إمكانية استعادة السودان لعضويته الكاملة في الاتحاد الأفريقي

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، د.محمد مصطفى فضل، اليوم الخميس، أن "الحكمة تقتضي أن يعيد الاتحاد الأفريقي العضوية الكاملة للسودان، حتى يمكن من خلالها... 07.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-07T21:41+0000

2024-03-07T21:41+0000

2024-03-07T21:41+0000

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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك": "نحن نبحث الآن عن السودان الموحد وعن الدولة، إذا ما جدوى التمسك بتعليق عضوية اقتربت من التلاشي".وأضاف فضل: "الأنسب أن ينظر الاتحاد الأفريقي إلى جدوى مبادرته ودرجة فاعليته في إيقاف الحرب ومستوى منفعته للشعب السوداني، لذا عليه أن يعيد عضوية السودان كاملة وبشكل عاجل، من أجل الشروع في تنزيل المبادرة إلى أرض الواقع".وتابع: "أعتقد جازما إذا كان هناك من يملك ذرة حكمة في الاتحاد الأفريقي لن يتردد لحظة في إنهاء هذا التعليق للعضوية، الذي لم يعد له أي تأثير أو أي منطق سوى أنه مجرد إجراء شكلي لا وجود له الآن، لأننا الآن نبحث عن الدولة نفسها، بل نسأل الاتحاد الأفريقي سؤالا منطقيا، هو أين هي الدولة التي تم تعليق عضويتها".وتابع فضل: "كذلك فإن أغلب دول الاتحاد الأفريقي غير ديمقراطية، وبالتالي فهي لم تكن جادة لردع أي انقلاب عسكري، وما يجري من تعليق لعضوية أية دولة حدث بها انقلاب عسكري، لا يعني سوى إجراءات شكلية لترضية بعض الدول الكبيرة في العالم".ولفت فضل إلى أنه "إذا كان تعليق عضوية السودان بسبب انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين أول 2021 لم يؤثرعلى موقف المجلس العسكري، ولم يؤثر حتى على اقتصاد السودان المتدهور أصلا، ثم بعد أكثر من عام اختلف الانقلابيون وأدخلوا كل البلاد في حرب شاملة، فأين هي تلك العضوية المعلقة".واشترط رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، يوم الأحد الماضي، قبول حلول الاتحاد الأفريقي لتسوية النزاع في البلاد بإعادة عضوية السودان في التكتل القاري، بحسب صحيفة "سودان تربيون".واستقبل البرهان، وفد الآلية الأفريقية رفيعة المستوى التي يقودها ممثله السامي لإسكات السلاح، محمد بن شمباس، وتضم في عضويتها نائب رئيس أوغندا السابق، سبيسيوسا وانديرا، وممثل مفوضية الاتحاد الخاص السابق في الصومال، فرانسيسكوا ماديرا.وبحسب بيان صادر من مجلس السيادة، فقد أكد البرهان أن "السودان يثق في الاتحاد الأفريقي وما يمكن أن يقدمه من حلول، شريطة أن تعيد الدولة ثقتها في المنظمة بالتعامل معها كعضو كامل الحقوق".وأشار البيان إلى أن البرهان قدم إلى وفد الآلية تنويرا شاملا حول تطورات الأحداث منذ 25 أكتوبر 2021، مشددا على أن ما حدث وقتها لم يكن انقلابًا وإنما فض الشراكة بين المكون العسكري والقوى السياسية لتعثر الوصول إلى توافق.وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي شكلت في 18 يناير/ كانون ثاني الماضي آلية رفيعة المستوى من أجل استعادة الاستقرار والنظام الدستوري في السودان، على أن تعمل مع الأطراف العسكرية والقوى المدنية والمجتمع الإقليمي والدولي لتنفيذ ولايتها.جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي علق عضوية السودان بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش والدعم السريع في 25 أكتوبر/تشرين أول 2021، قبل أن يندلع بينهما نزاعا دمويا، مما دعا التكتل القاري إلى تشكيل آلية رفيعة المستوى تعمل على إعادة الاستقرار.

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