https://sputnikarabic.ae/20240307/الخارجية-الإسرائيلية-المسجد-الأقصى-مفتوح-للمصلين-دون-أي-قيود-في-شهر-رمضان-1086748471.html

الخارجية الإسرائيلية: المسجد الأقصى مفتوح للمصلين دون أي قيود في شهر رمضان

الخارجية الإسرائيلية: المسجد الأقصى مفتوح للمصلين دون أي قيود في شهر رمضان

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، وليد أبو حية، اليوم الخميس، بأن المسجد الأقصى مفتوح أمام المصلين المسلمين في شهر رمضان، دون قيود. 07.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-07T09:16+0000

2024-03-07T09:16+0000

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واتهم أبو حية الفلسطينيين بـ"محاولة تسييس قضية الصلاة بالمسجد في شهر رمضان من كل عام"، موضحا أن "الأقصى مفتوح للمصلين المسلمين دون أي قيود، على أن يتم إجراء تقييم أمني بعد مرور الأسبوع الأول، بهدف الحفاظ على الأمن وعدم الانجرار وراء محاولات إحداث العنف".وأضاف وليد أبو حية أنه "يجب أخذ الوضع الأمني بعين الاعتبار، وعدم السماح للمتطرفين باستغلال أماكن العبادة لإحداث أشياء من الممكن أن تخل بالنظام العام".ونقلت وكالة "أنباء العالم العربي"، نقلا عن المسؤول الإسرائيلي، أن بلاده ستبذل قصارى جهودها من أجل الحفاظ على حرية العبادة في المسجد الأقصى، مع الحفاظ على احتياجات الأمن والسلامة، على أن "يسمح للمسلمين بالاحتفال بالعيد".وفي السياق ذاته، ذكرت "القناة الـ 12" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الجنرال أهارون خاليفا، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، قد حذر في وثيقة سرية، الحكومة الإسرائيلية من إمكانية اندلاع حرب دينية في شهر رمضان المقبل، تبدأ بتصعيد كبير في الأراضي الفلسطينية ويمتد لجبهات عدة ثم يتحول لحرب إقليمية.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن هذا التحذير كان السر الكبير وراء قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعدم فرض قيود على دخول المسلمين من فلسطينيي الداخل الإسرائيلي للمسجد الأقصى، خلال شهر رمضان.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أول أمس الثلاثاء، أن "دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية، سيُتاح خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، الذي يحل الأسبوع المقبل، دون تغيير عن السنوات الماضية".وقال نتنياهو، في بيان له، إنه قد تقرر بعد اجتماع القوى الأمنية كافة، بمشاركته، أن "يُسمح للمصلين بدخول جبل الهيكل (المسجد الأقصى) في الأسبوع الأول من شهر رمضان، كما كانت الأعداد في السنوات الماضية"، وأضاف البيان أنه "سيتم كل أسبوع تقييم الوضع من حيث جوانب الأمن والسلامة، وسيتم اتخاذ القرار، وفقا لذلك".وذكر البيان أن شهر "رمضان مقدس عند المسلمين، وستحفظ حرمة العيد هذا العام، كما في كل عام"، فيما اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن إعلان نتنياهو بشأن المسجد الأقصى، قرار "يعرض مواطني إسرائيل للخطر ويعطي صورة انتصار لحماس"، بحسب قوله.وكان مسؤولون أمنيون في إسرائيل قد حذروا في وقت سابق، من عواقب تنفيذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بفرض قيود على دخول المصلين العرب من مواطني إسرائيل إلى المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان، موضحين أن "المسجد الأقصى برميل بارود وأي تصريحات سلبية بشأنها أن تشعل الأوضاع في مدينة القدس".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل نحو 30 ألف قتيل وأكثر 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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https://sputnikarabic.ae/20240307/رئيس-الشاباك-الإسرائيلي-يوجه-ببدء-التحقيق-الداخلي-في-فشل-مواجهة-طوفان-الأقصى-1086744130.html

https://sputnikarabic.ae/20240307/قناة-إسرائيلية-علينا-التحرك-في-رفح-ولا-يحق-لأي-زعيم-إسرائيلي-إنهاء-الحرب-دون-تدمير-حماس-1086746146.html

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