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https://sputnikarabic.ae/20240307/باكستان-تأمل-دعوتها-للانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1086776594.html
باكستان تأمل دعوتها للانضمام إلى مجموعة "بريكس"
باكستان تأمل دعوتها للانضمام إلى مجموعة "بريكس"
سبوتنيك عربي
قالت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش، اليوم الخميس، إن إسلام أباد تأمل في الحصول على قرار مبكر بدعوتها للانضمام إلى مجموعة "بريكس". 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T17:28+0000
2024-03-07T17:28+0000
باكستان
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إسلام أباد - سبوتنيك. وأكدت بلوش، في المؤتمر الأسبوعي للخارجية الباكستانية، أن باكستان كانت قد أعربت سابقا عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة بريكس.وأضافت أن "باكستان تأمل أن تتخذ بريكس قرارا في هذا السياق يتماشى مع هدفها المعلن المتمثل في التعددية الشاملة". وتابعت: "نأمل أن يتم التوصل إلى قرار مبكر بدعوة باكستان للانضمام إلى مجموعة بريكس".وكان السفير الباكستاني لدى روسيا محمد خالد جمالي، قد أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن باكستان قد قدمت طلباً للانضمام إلى مجموعة دول البريكس في عام 2024.وأضاف السفير أن باكستان تعتمد على مساعدة روسيا في عملية العضوية، مشيرا إلى اتصال بلاده بالدول الأعضاء لدعم قرار انضمامها لكنها تعول على مساعدة روسيا.يُذكر أن مجموعة "بريكس"، تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفي 1 يناير/كانون الثاني الماضي انضمت إلى المجموعة 6 دول جديدة هي مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا والأرجنتين.
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باكستان, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
باكستان, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

باكستان تأمل دعوتها للانضمام إلى مجموعة "بريكس"

17:28 GMT 07.03.2024
© Sputnikاستعدادات لانطلاق قمة "بريكس" 2023 فى جوهانسبرغ
استعدادات لانطلاق قمة بريكس 2023 فى جوهانسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش، اليوم الخميس، إن إسلام أباد تأمل في الحصول على قرار مبكر بدعوتها للانضمام إلى مجموعة "بريكس".
إسلام أباد - سبوتنيك. وأكدت بلوش، في المؤتمر الأسبوعي للخارجية الباكستانية، أن باكستان كانت قد أعربت سابقا عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة بريكس.
وأضافت أن "باكستان تأمل أن تتخذ بريكس قرارا في هذا السياق يتماشى مع هدفها المعلن المتمثل في التعددية الشاملة".
وتابعت: "نأمل أن يتم التوصل إلى قرار مبكر بدعوة باكستان للانضمام إلى مجموعة بريكس".
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وكان السفير الباكستاني لدى روسيا محمد خالد جمالي، قد أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن باكستان قد قدمت طلباً للانضمام إلى مجموعة دول البريكس في عام 2024.
وأضاف السفير أن باكستان تعتمد على مساعدة روسيا في عملية العضوية، مشيرا إلى اتصال بلاده بالدول الأعضاء لدعم قرار انضمامها لكنها تعول على مساعدة روسيا.
يُذكر أن مجموعة "بريكس"، تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفي 1 يناير/كانون الثاني الماضي انضمت إلى المجموعة 6 دول جديدة هي مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا والأرجنتين.
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