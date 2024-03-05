https://sputnikarabic.ae/20240305/بوتين-بعلن-دعم-مبادرة-إنشاء-بورصة-لتبادل-الحبوب-داخل-بريكس-1086700848.html

بوتين يعلن دعم مبادرة إنشاء بورصة لتبادل الحبوب داخل "بريكس"

بوتين يعلن دعم مبادرة إنشاء بورصة لتبادل الحبوب داخل "بريكس"

سبوتنيك عربي

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، دعمه لمبادرة إنشاء بورصة للحبوب داخل مجموعة "بريكس"، مشيرًا إلى أن مضاربة الأسهم تؤثر على الأسعار وهذا بدوره... 05.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-05T21:37+0000

2024-03-05T21:37+0000

2024-03-05T21:37+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

روسيا

أخبار روسيا اليوم

فلاديمير بوتين

مجموعة بريكس

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1d/1086516034_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c187fe1e508d57fa683411d49171789.jpg

سولنيتشنودولسك (إقليم ستافروبول)- سبوتنيك. وأوضح بوتين خلال اجتماع مع ممثلي المجمع الزراعي الصناعي الروسي إنه "بالنسبة للبورصة، بالطبع، أنتم على حق تمامًا، فمؤشرات الأسهم جميعا إما في الولايات أو في أوروبا، في باريس نفسها، لا أعرف، ما هي الكمية من القمح التي ينتجها الفرنسيون؟ أقل مننا على ما أعتقد، ولكن مؤشرات الأسهم هناك بحسب كما جرت العادة، وبالطبع، هذا غير عادل لأن هذا يؤثر على الأسعار، إن فكرتكم جيدة جدا".وأشار بوتين إلى أن دول "بريكس" قد تكون مهتمة بالأمر نظرًا لوجود دول تنتج الحبوب وتشتريها في المجموعة، مؤكدًا: أن هذه الأشياء تخمينية، فهي بالتأكيد تؤثر على المستهلكين في النهاية، وهذه هي المشاكل التي تحاول جميع الحكومات حلها، وبناءً على اقتراحكم، سنعمل بالتأكيد مع الشركاء".وأفادت هيئة الجمارك الاتحادية الروسية، في أوائل فبراير/ شباط الماضي، أن البلاد زادت صادرات المواد الغذائية والزراعية الخام بنسبة 4.3 بالمئة إلى 43.1 مليار دولار في عام 2023 ، مقارنة بالعام السابق، فيما انخفضت الواردات بنسبة 1.7 بالمئة، إلى 35.1 مليار دولار.وبحلول نهاية عام 2022، صدّرت روسيا منتجات زراعية بقيمة 41.6 مليار دولار، وقبل ذلك، توقعت وزارة الزراعة رقماً قياسيًا تاريخيًا آخر في عام 2023، ليبلغ أكثر من 45 مليار دولار.وبحسب عرض قدمه الرئيس الروسي، في وقت سابق، فإن الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" وفقًا لمُعامل القوة الشرائية في عام 1992، كان عند مستوى 19.3 بالمئة من المؤشر العالمي؛ بينما كان في دول "مجموعة السبع" على مستوى 45.7 بالمئة.وبحلول نهاية عام 2022، كان الفارق لصالح "بريكس"، بنسبة 34.4 بالمئة؛ مقابل 30.3 بالمئة لدى "مجموعة السبع".وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.وفي أعقاب قمة المجموعة التي عقدت في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الماضي، تمت دعوة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا، رسمياً للانضمام إلى "بريكس" بدءًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2024.

https://sputnikarabic.ae/20240305/بوتين-روسيا-في-أوبك-لا-تخطط-لرفع-الأسعار-لكنها-تريد-الاستقرار-1086697988.html

https://sputnikarabic.ae/20240304/بريكس-تقترح-إنشاء-نظام-نظير-لـسويفت-على-جدول-أعمالها--1086653017.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, مجموعة بريكس