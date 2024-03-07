https://sputnikarabic.ae/20240307/خبير-قوات-الناتو-غير-ملزمة-بالدفاع-عن-أوكرانيا-حتى-مع-عضويتها-في-الكتلة-1086748283.html

خبير: قوات الناتو غير ملزمة بالدفاع عن أوكرانيا حتى مع عضويتها في الكتلة

خبير: قوات الناتو غير ملزمة بالدفاع عن أوكرانيا حتى مع عضويتها في الكتلة

سبوتنيك عربي

صرح الخبير والأستاذ في جامعة هارفارد، ستيفن والت، أن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لا يضمن لكييف حماية الجيش الغربي. 07.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-07T08:58+0000

2024-03-07T08:58+0000

2024-03-07T08:58+0000

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وقال والت: "المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي ليست الزناد الذي من شأنه أن يضطر أعضاء الكتلة بالدخول في حرب إذا تعرض عضو آخر للهجوم".وأشار إلى أنه في هذه الحالة، لا تحتاج دول الكتلة بالضرورة إلى استخدام جيشها لحماية دولة أخرى.في مقال له في مجلة "فورين بوليسي"، أشار للأوكرانيين إلى أن "الناتو ليس درعاً سحرياً على الإطلاق".لقد أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن حلف شمال الأطلسي يهدف إلى المواجهة، لكن توسعه الإضافي لن يجلب قدرا أكبر من الأمن لأوروبا.وفي الوقت نفسه، أكد الكرملين أن روسيا لا تشكل تهديدا لأي من دول الناتو، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها. ومع ذلك، فهي تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن مساره نحو عسكرة القارة.

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