سياسي فرنسي: استراتيجية الدفاع الجديدة للاتحاد الأوروبي تخدم طموحات فون دير لاين
© AFP 2023 / Wojtek Radwanskiدبابة من طراز ليوبارد 2أ4 تصل خلال مناورة عسكرية "التنين-24"، وهي جزء من مناورات "المدافع الصامد 2024"، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024.
© AFP 2023 / Wojtek Radwanski
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صرح زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، بأن "الاستراتيجية الدفاعية الجديدة للاتحاد الأوروبي ستساعد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في قيادة الجيش المشترك للاتحاد الأوروبي".
وكتب فيليبو عبر منصة "إكس": "لقد أعلنت للتو(فون دير لاين) عن برنامج أوروبي للدفاع يسمح للسلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بتنظيم شراء المعدات العسكرية نيابة عن الدول الأعضاء!".
وأضاف: "ستتمكن المفوضية الأوروبية من شراء معدات عسكرية باسمنا"! ... احذروا من الجيش الأوروبي!".
وأعرب فيليبو عن شكوكه في أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ في الاعتبار بالفعل مصالح دول معينة ومواطنين محددين في الاتحاد، عند اتخاذ القرارات العسكرية.
19 فبراير, 17:54 GMT
ووفقا له، فإن "برنامج الدفاع يخدم المصالح الشخصية لفون دير لاين".
وأردف فيليبو، قائلا: "أورسولا(فون دير لاين) تتخيل نفسها بالفعل ملكة أوروبا، والآن تتخيل نفسها قائدة عامة للقوات المسلحة!".
Attention ! #Ursula se prenait déjà pour la reine d’Europe, elle se prend maintenant pour le chef des armées !⤵️— Florian Philippot (@f_philippot) March 6, 2024
Elle vient d’annoncer « un programme européen pour la Défense » qui « permet à l’exécutif de l’UE d’organiser l’achat d’équipements militaires pour le compte des… pic.twitter.com/HlKY4nbvM6
ونشرت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء الماضي، أول استراتيجية صناعية دفاعية في تاريخ الاتحاد الأوروبي، تتضمن الخطة التطوير النشط لمشاريع الدفاع المشتركة داخل الكتلة بحلول عام 2030، وبحسب الاستراتيجية، يجب تنفيذ 40 بالمئة من المشتريات الدفاعية لدول الاتحاد الأوروبي على أساس مشترك، وتخطط الاستراتيجية أيضًا لدمج أوكرانيا في المبادرات العسكرية الأوروبية.