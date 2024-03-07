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سياسي فرنسي: استراتيجية الدفاع الجديدة للاتحاد الأوروبي تخدم طموحات فون دير لاين
سياسي فرنسي: استراتيجية الدفاع الجديدة للاتحاد الأوروبي تخدم طموحات فون دير لاين
سبوتنيك عربي
صرح زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، بأن "الاستراتيجية الدفاعية الجديدة للاتحاد الأوروبي ستساعد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في... 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T07:14+0000
2024-03-07T07:14+0000
العالم
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وكتب فيليبو عبر منصة "إكس": "لقد أعلنت للتو(فون دير لاين) عن برنامج أوروبي للدفاع يسمح للسلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بتنظيم شراء المعدات العسكرية نيابة عن الدول الأعضاء!".وأعرب فيليبو عن شكوكه في أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ في الاعتبار بالفعل مصالح دول معينة ومواطنين محددين في الاتحاد، عند اتخاذ القرارات العسكرية.ووفقا له، فإن "برنامج الدفاع يخدم المصالح الشخصية لفون دير لاين".ونشرت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء الماضي، أول استراتيجية صناعية دفاعية في تاريخ الاتحاد الأوروبي، تتضمن الخطة التطوير النشط لمشاريع الدفاع المشتركة داخل الكتلة بحلول عام 2030، وبحسب الاستراتيجية، يجب تنفيذ 40 بالمئة من المشتريات الدفاعية لدول الاتحاد الأوروبي على أساس مشترك، وتخطط الاستراتيجية أيضًا لدمج أوكرانيا في المبادرات العسكرية الأوروبية.
https://sputnikarabic.ae/20240219/هنغاريا-الوضع-الاقتصادي-والأمني-لأوروبا-أصبح-أسوأ-بكثير-في-عهد-فون-دير-لاين--1086228564.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

سياسي فرنسي: استراتيجية الدفاع الجديدة للاتحاد الأوروبي تخدم طموحات فون دير لاين

07:14 GMT 07.03.2024
© AFP 2023 / Wojtek Radwanskiدبابة من طراز ليوبارد 2أ4 تصل خلال مناورة عسكرية "التنين-24"، وهي جزء من مناورات "المدافع الصامد 2024"، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024.
دبابة من طراز ليوبارد 2أ4 تصل خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
© AFP 2023 / Wojtek Radwanski
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صرح زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، بأن "الاستراتيجية الدفاعية الجديدة للاتحاد الأوروبي ستساعد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في قيادة الجيش المشترك للاتحاد الأوروبي".
وكتب فيليبو عبر منصة "إكس": "لقد أعلنت للتو(فون دير لاين) عن برنامج أوروبي للدفاع يسمح للسلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بتنظيم شراء المعدات العسكرية نيابة عن الدول الأعضاء!".

وأضاف: "ستتمكن المفوضية الأوروبية من شراء معدات عسكرية باسمنا"! ... احذروا من الجيش الأوروبي!".

وأعرب فيليبو عن شكوكه في أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ في الاعتبار بالفعل مصالح دول معينة ومواطنين محددين في الاتحاد، عند اتخاذ القرارات العسكرية.
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ووفقا له، فإن "برنامج الدفاع يخدم المصالح الشخصية لفون دير لاين".

وأردف فيليبو، قائلا: "أورسولا(فون دير لاين) تتخيل نفسها بالفعل ملكة أوروبا، والآن تتخيل نفسها قائدة عامة للقوات المسلحة!".

ونشرت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء الماضي، أول استراتيجية صناعية دفاعية في تاريخ الاتحاد الأوروبي، تتضمن الخطة التطوير النشط لمشاريع الدفاع المشتركة داخل الكتلة بحلول عام 2030، وبحسب الاستراتيجية، يجب تنفيذ 40 بالمئة من المشتريات الدفاعية لدول الاتحاد الأوروبي على أساس مشترك، وتخطط الاستراتيجية أيضًا لدمج أوكرانيا في المبادرات العسكرية الأوروبية.
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