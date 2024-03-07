https://sputnikarabic.ae/20240307/صاروخ-جو--أرض-روسي-من-طراز-خا-69-1086757862.html
صاروخ "جو- أرض" روسي من طراز "خا-69"
صاروخ "جو- أرض" روسي من طراز "خا-69"
سبوتنيك عربي
صاروخ "جو- أرض" روسي من طراز "خا-69"
2024-03-07T11:44+0000
2024-03-07T11:44+0000
2024-03-07T11:44+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
رصد عسكري
الجيش الروسي
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يُذكر أن شركة "الصواريخ التكتيكية"، كشفت لأول مرة النقاب عن صاروخ شبحي جديد يحمل اسم "X-69" أو "خا-69" في إطار منتدى "آرميا 2022" (الجيش 2022) المنعقد في روسيا.كما أوضحت الشركة أن صاروخ "خا-69" يمكن تحميله مهمة واحدة أو أكثر على نظام توجيه الصاروخ، مما يمكن توجيهه نحو أهداف مختلفة حتى قبل الإطلاق، ويمكن أن يركّب الصاروخ خارج الطائرة أو في قسمها الداخلي.الصاروخ مزوّد بمنظومة الملاحة المركبة وبمنظومة قيادة مستقلة تعمل بالقصور الذاتي. ويبلغ مدى عمل الصاروخ 290 كلم، سرعته 700 – 1000 كلم/ س، ووزن رأسه القتالية 300 – 310 كلغ.ويعتقد الخبراء أن حاملات الصاروخ الجديد ستكون مقاتلات من الجيل الخامس مثل "سو-57" و"سو-75". ويمكن استخدام "خا-69" خارجيًا بواسطة أي طائرة هجومية حديثة تابعة لقوات الفضاء الروسية: "سو-30"، و"سو-35"، و"سو-34".اقرأ أيضا - صاروخ روسي يدمر نظام دفاع جوي ألماني قرب أوديسا
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MIA „Rosiya Segodnya“
صاروخ "جو- أرض" روسي من طراز "خا-69"
صاروخ "جو- أرض" روسي من طراز "خا-69"
صاروخ "جو- أرض" روسي من طراز "خا-69"
في الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك"، يمكنك التعرّف على ميزات صاروخ "جو- أرض" روسي من طراز "خا-69".
يُذكر أن شركة "الصواريخ التكتيكية"، كشفت لأول مرة النقاب عن صاروخ شبحي جديد يحمل اسم "X-69" أو "خا-69" في إطار منتدى "آرميا 2022" (الجيش 2022) المنعقد في روسيا.
وعرّفت الشركة آنذاك الصاروخ الجديد بأنه صاروخ جوال شبحي متعدد الوظائف عالي الدقة لطائرات الجيل الجديد، وذكرت أن الهدف من وراء صاروخ "خا-69" هو استخدامه لتدمير طيف واسع من الأهداف الأرضية الثابتة، بما في ذلك تلك التي لا يمكن التعرف عليها راداريا أو بصريا دون خلفية متباينة، وذلك من خلال تتبعه لإحداثيات الهدف المعرّفة مسبقاً ومن خلال تعرفه على المميزات الجيولوجية للمنطقة المحيطة للهدف.
كما أوضحت الشركة أن صاروخ "خا-69" يمكن تحميله مهمة واحدة أو أكثر على نظام توجيه الصاروخ، مما يمكن توجيهه نحو أهداف مختلفة حتى قبل الإطلاق، ويمكن أن يركّب الصاروخ خارج الطائرة أو في قسمها الداخلي.
الصاروخ مزوّد بمنظومة الملاحة المركبة وبمنظومة قيادة مستقلة تعمل بالقصور الذاتي. ويبلغ مدى عمل الصاروخ 290 كلم، سرعته 700 – 1000 كلم/ س، ووزن رأسه القتالية 300 – 310 كلغ.
ويعتقد الخبراء أن حاملات الصاروخ الجديد ستكون مقاتلات من الجيل الخامس مثل "سو-57" و"سو-75". ويمكن استخدام "خا-69" خارجيًا بواسطة أي طائرة هجومية حديثة تابعة لقوات الفضاء الروسية: "سو-30"، و"سو-35"، و"سو-34".