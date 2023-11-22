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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231122/صاروخ-روسي-يدمر-نظام-دفاع-جوي-ألماني-قرب-أوديسا-1083370010.html
صاروخ روسي يدمر نظام دفاع جوي ألماني قرب أوديسا
صاروخ روسي يدمر نظام دفاع جوي ألماني قرب أوديسا
ذكرت وسائل إعلام غربية، أنه تم تدمير نظام الدفاع الجوي الألماني الصنع "آي آرأي إس- تي" (قصير ومتوسط المدى)، والذي سلمته ألمانيا للقوات المسلحة الأوكرانية،... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T09:06+0000
2023-11-22T09:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
العالم
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ووفقا لصحيفة "ماليتاري ريفيو"، أعلنت كييف أن سلاح الجو الروسي، شن ضربات مباشرة لأهداف عدة في منطقة بيلغورود- دنيستروفسكي، وتم تدميرنظام الدفاع الجوي الألماني الصنع التابع للقوات الجوية الأوكرانية، الذي حل محل نظام "إس- 300 بي"، وحرقه بالكامل.و️أوضحت الدفاع الروسية، أنه على اتجاه زابوروجيه، دمرت القوات الروسية مجموعات من الألوية الآلية 33 و65 و117 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق وركينو ونوفوبروكوبوفكا.وذكرت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "في اتجاه كراسني ليمان، صدت مجموعة من قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من لواء القوات الخاصة الثاني عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كريمينايا وكوزمينو من جمهورية لوغانسك الشعبية".وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231122/لحظة-قيام-تي-8-الروسية-بتدمير-مقر-أوكراني-في-أرتيوموفسك-فيديو----1083364585.html
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رصد عسكري, روسيا, العالم
رصد عسكري, روسيا, العالم

صاروخ روسي يدمر نظام دفاع جوي ألماني قرب أوديسا

09:06 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 09:09 GMT 22.11.2023)
© Sputnikمقاتلة "سو-35"
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© Sputnik
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ذكرت وسائل إعلام غربية، أنه تم تدمير نظام الدفاع الجوي الألماني الصنع "آي آرأي إس- تي" (قصير ومتوسط المدى)، والذي سلمته ألمانيا للقوات المسلحة الأوكرانية، بصاروخ روسي بالقرب من أوديسا.
ووفقا لصحيفة "ماليتاري ريفيو"، أعلنت كييف أن سلاح الجو الروسي، شن ضربات مباشرة لأهداف عدة في منطقة بيلغورود- دنيستروفسكي، وتم تدميرنظام الدفاع الجوي الألماني الصنع التابع للقوات الجوية الأوكرانية، الذي حل محل نظام "إس- 300 بي"، وحرقه بالكامل.

تم تدمير نظام "آي آرأي إس- تي" بصاروخ "خا- 31 بي" الروسي، حسبما ذكرت الصحيفة، وتم توجيه الصاروخ بواسطة أنظمة الرادار، والتي تستخدمه مقاتلات "سو- 30"و"سو- 35" و"ميغ- 34"، وتم تجهيز "خا- 31 بي" برأس صاروخ موجه، ولا يكشف عن نفسه أثناء الطيران ويندفع نحو الهدف بسرعة تزيد عن 3 ماخ، ولا تزيد نسبة الخطأ فيه على 5 أمتار.

دبابة روسية توجه ضربات دقيقة على أهداف أوكرانية على محور أريتوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
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07:05 GMT

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، يوم أمس الثلاثاء، أن مجموعة قوات "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، دمرت المعدات التابعة للألوية الهجومية الآلية 72 و79 المجوقلة الأوكرانية، في 118 منطقة في منطقة العمليات العسكرية.

و️أوضحت الدفاع الروسية، أنه على اتجاه زابوروجيه، دمرت القوات الروسية مجموعات من الألوية الآلية 33 و65 و117 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق وركينو ونوفوبروكوبوفكا.
وذكرت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "في اتجاه كراسني ليمان، صدت مجموعة من قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من لواء القوات الخاصة الثاني عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كريمينايا وكوزمينو من جمهورية لوغانسك الشعبية".
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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