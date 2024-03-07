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https://sputnikarabic.ae/20240307/مجلس-الأمن-الدولي-يبحث-وقفا-فوريا-لإطلاق-النار-في-السودان-قبل-شهر-رمضان-1086742283.html
مجلس الأمن الدولي يبحث وقفا فوريا لإطلاق النار في السودان قبل شهر رمضان
مجلس الأمن الدولي يبحث وقفا فوريا لإطلاق النار في السودان قبل شهر رمضان
سبوتنيك عربي
صرح دبلوماسيون في الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبحث الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية قبل شهر رمضان في الحرب المستمرة منذ عام تقريباً... 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T05:03+0000
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ونقل موقع "إرم نيوز"، أن مجلس الأمن الدولي يبحث في مشروع قرار صاغته بريطانيا، ويرجح دبلوماسيون إنه سيطرح للتصويت، يوم الجمعة المقبلة، أي قبل بداية شهر رمضان بنحو يومين.يشار إلى أن مشروع القرار يدعو "جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عقبات، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بيير بيرون، أن "ما لا يقل عن 25 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات إنسانية".وقال بيرون، لوكالة "أنباء العالم العربي"، إن "السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم"، مضيفا أنه "منذ 15 أبريل (نيسان) 2023، هجر أكثر من 8 ملايين رجل وإمرأة وطفل منازلهم، بما في ذلك أكثر من 1.6 مليون شخص فروا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان".وأشار إلى أن "مدى الاحتياجات الإنسانية في السودان هائل، حيث يحتاج ما يمثل نصف سكان البلاد إلى المساعدة الإنسانية".وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

مجلس الأمن الدولي يبحث وقفا فوريا لإطلاق النار في السودان قبل شهر رمضان

05:03 GMT 07.03.2024
© AFP 2023 / PETER MARTELLأفراد من بعثة الأمم المتحدة في السودان، ضمن دورية في مدينة أبيي السودانية - يوم 22 يوليو 2009
أفراد من بعثة الأمم المتحدة في السودان، ضمن دورية في مدينة أبيي السودانية - يوم 22 يوليو 2009 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
© AFP 2023 / PETER MARTELL
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صرح دبلوماسيون في الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبحث الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية قبل شهر رمضان في الحرب المستمرة منذ عام تقريباً بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".
ونقل موقع "إرم نيوز"، أن مجلس الأمن الدولي يبحث في مشروع قرار صاغته بريطانيا، ويرجح دبلوماسيون إنه سيطرح للتصويت، يوم الجمعة المقبلة، أي قبل بداية شهر رمضان بنحو يومين.
يشار إلى أن مشروع القرار يدعو "جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عقبات، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
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وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بيير بيرون، أن "ما لا يقل عن 25 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات إنسانية".
وقال بيرون، لوكالة "أنباء العالم العربي"، إن "السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم"، مضيفا أنه "منذ 15 أبريل (نيسان) 2023، هجر أكثر من 8 ملايين رجل وإمرأة وطفل منازلهم، بما في ذلك أكثر من 1.6 مليون شخص فروا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان".
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وأشار إلى أن "مدى الاحتياجات الإنسانية في السودان هائل، حيث يحتاج ما يمثل نصف سكان البلاد إلى المساعدة الإنسانية".
وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
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