https://sputnikarabic.ae/20240307/مسؤول-أمريكي-بايدن-وجه-بإنشاء-ميناء-على-ساحل-غزة-لاستقبال-المساعدات-1086777040.html

مسؤول أمريكي: بايدن وجه بإنشاء ميناء على ساحل غزة لاستقبال المساعدات

مسؤول أمريكي: بايدن وجه بإنشاء ميناء على ساحل غزة لاستقبال المساعدات

سبوتنيك عربي

أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الرئيس جو بايدن سيعلن الليلة في خطاب حالة الاتحاد، أنه وجه بإنشاء ميناء مؤقت في البحر المتوسط يهدف إلى... 07.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-07T18:00+0000

2024-03-07T18:00+0000

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وقال المسؤول الأمريكي، في تصريحات للصحفيين "الرئيس سيعلن الليلة في خطابه أنه وجه الجيش الأمريكي بتنفيذ مهمة طارئة لإنشاء ميناء في البحر المتوسط على ساحل غزة".وأشار المسؤول إلى أن "الميناء المؤقت سيسمح بقدرة استيعابية يومية لمئات الشاحنات المحملة بالمساعدة".وأوضح أن "الولايات المتحدة ستنسق مع إسرائيل بشأن المتطلبات الأمنية وستعمل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية لتوزيع المساعدات داخل قطاع غزة".وتابع: "الخطة ستستغرق أسابيع للتخطيط والتنفيذ" ولم يتمكن من تحديد موعد لفتح الميناء.وشدد المسؤول للصحفيين على أن "هذا القرار لا يعني نشر قوات أمريكية في القطاع".وكان البيت الأبيض، قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة تدرس خيارات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عن طريق البحر.

https://sputnikarabic.ae/20240302/أمريكا-تسقط-مساعدات-إنسانية-جوا-على-غزة-دون-ماء-أو-دواء-1086599883.html

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