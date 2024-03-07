https://sputnikarabic.ae/20240307/مشاهد-توثق-عمليات-إنقاذ-طاقم-سفينة-ترو-كونفيدنس-بعد-هجوم-أنصار-الله-فيديو-1086745720.html
مشاهد توثق عمليات إنقاذ طاقم سفينة "ترو كونفيدنس" بعد هجوم "أنصار الله"... فيديو
مشاهد توثق عمليات إنقاذ طاقم سفينة "ترو كونفيدنس" بعد هجوم "أنصار الله"... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت البحرية الهندية مقطع فيديو يظهر عمليات إنقاذ 21 فردا من طاقم سفينة "ترو كونفيدنس" (TRUE CONFIDENCE)، بعد هجوم نفذته "أنصار الله"، تسبب بمقتل 3 من ملاحيها. 07.03.2024, سبوتنيك عربي
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وجاء في البيان الذي نشرته البحرية الهندية على "إيكس"، أنه "تم الإبلاغ عن اشتعال النيران في ناقلة البضائع التي تحمل علم بربادوس بعد هجوم بطائرة مسيّرة بتاريخ 06 مارس (الأربعاء)، على بعد نحو 54 ميلا بحريا جنوب غربي عدن، الأمر الذي أدى إلى إصابات خطيرة في الطاقم وأجبره على مغادرة السفينة".واستخدمت البحرية الهندية طائرات هليكوبتر وقوارب، وقدمت المساعدة الطبية للمصابين.وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" في بيان: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة "TRUE CONFIDENCE" الأمريكية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، ما أدى إلى نشوب الحريق فيها".وتابع البيان: "وقد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".وأضاف البيان: "وعليه، تجدد القوات المسلحة اليمنية تنبيهها إلى كافة السفن بالتجاوب مع نداءات القوات البحرية اليمنية، وعلى كافة طواقم السفن المستهدفة سرعة مغادرتها بعد الإصابة الأولى".ويأتي الهجوم غداة إعلان جماعة "أنصار الله"، استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة، متوعدة بتوسيع عملياتها ضد الأهداف الأمريكية والبريطانية.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
https://sputnikarabic.ae/20240307/-ضربات-أمريكية-استباقية-ضد-طائرتين-مسيرتين-بمنطقة-تحت-سيطرة-أنصار-الله-باليمن-1086741096.html
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العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى
مشاهد توثق عمليات إنقاذ طاقم سفينة "ترو كونفيدنس" بعد هجوم "أنصار الله"... فيديو
نشرت البحرية الهندية مقطع فيديو يظهر عمليات إنقاذ 21 فردا من طاقم سفينة "ترو كونفيدنس" (TRUE CONFIDENCE)، بعد هجوم نفذته "أنصار الله"، تسبب بمقتل 3 من ملاحيها.
وجاء في البيان الذي نشرته البحرية الهندية على "إيكس"، أنه "تم الإبلاغ عن اشتعال النيران في ناقلة البضائع التي تحمل علم بربادوس بعد هجوم بطائرة مسيّرة بتاريخ 06 مارس (الأربعاء)، على بعد نحو 54 ميلا بحريا جنوب غربي عدن، الأمر الذي أدى إلى إصابات خطيرة في الطاقم وأجبره على مغادرة السفينة".
ونوهت البحرية الهندية إلى أنها وصلت إلى موقع الحادثة، وأنقذت 21 من أفراد الطاقم، ومواطن هندي.
واستخدمت البحرية الهندية طائرات هليكوبتر وقوارب، وقدمت المساعدة الطبية للمصابين.
وأعلنت "أنصار الله" اليمنية، أمس الأربعاء، استهداف السفينة الأمريكية "ترو كونفيدنس" في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية، ما أدى إلى نشوب حريق فيها.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" في بيان: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة "TRUE CONFIDENCE" الأمريكية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، ما أدى إلى نشوب الحريق فيها".
وتابع البيان: "وقد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".
وأضاف البيان: "وعليه، تجدد القوات المسلحة اليمنية تنبيهها إلى كافة السفن بالتجاوب مع نداءات القوات البحرية اليمنية، وعلى كافة طواقم السفن المستهدفة سرعة مغادرتها بعد الإصابة الأولى".
وبدورها، أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتاكوم)، اليوم الخميس، أن "الصاروخ البالستي الذي أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية، واستهدف السفينة "ترو كونفيدنس" في خليج عدن، قتل 3 أفراد من طاقمها وأصاب 4 آخرين وألحق أضرارًا جسيمة بالسفينة".
ويأتي الهجوم غداة إعلان جماعة "أنصار الله"، استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر
بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة، متوعدة بتوسيع عملياتها ضد الأهداف الأمريكية والبريطانية.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية تصنيف "أنصار الله
" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.