https://sputnikarabic.ae/20240308/أردوغان-يعلن-أن-الانتخابات-البلدية-المقبلة-ستكون-الأخيرة-في-مسيرته-السياسية-1086808382.html
أردوغان يعلن أن الانتخابات البلدية المقبلة ستكون الأخيرة في مسيرته السياسية
أردوغان يعلن أن الانتخابات البلدية المقبلة ستكون الأخيرة في مسيرته السياسية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن الانتخابات البلدية المقبلة ستكون الأخيرة في مسيرته السياسية. 08.03.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت قناة "تي آر تي" عن أردوغان الذي تحدث إلى الشباب في إسطنبول: "أنا أمارس أنشطتي دون توقف، ونحن نركض دون أن يكون لدينا الوقت لالتقاط أنفاسنا، وأن هذه الانتخابات (31 مارس/ آذار الجاري) ستكون الأخيرة بالنسبة لي وفقا للصلاحيات الممنوحة لي بموجب القانون".وسبق أن أعلن أردوغان عن ترشح وزير البيئة والتنمية السابق مراد كوروم، لمنصب عمدة إسطنبول، كما أعلن عن عدد من المرشحين الآخرين للانتخابات البلدية في 31 مارس/آذار الجاري، ومن المتوقع أن يكون المنافس الرئيسي لكوروم هو رئيس بلدية إسطنبول الحالي.وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في إسطنبول إلى جانب نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "نحن مستعدون لاستضافة قمة سلام بحضور روسيا أيضا"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأضاف: "ستواصل تركيا التضامن مع أوكرانيا، بينما تعمل من أجل التوصل إلى نهاية سلمية للصراع عن طريق التفاوض".وواصل: "توافقنا على تأمين السفن التي تنقل الحبوب، وجاهزون لتقديم الأفضل من أجل أمن المنطقة واستقرارها، وندعم جهود أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
https://sputnikarabic.ae/20240308/أردوغان-يعلن-استعداد-تركيا-لاستضافة-قمة-سلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-1086807364.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم
أردوغان يعلن أن الانتخابات البلدية المقبلة ستكون الأخيرة في مسيرته السياسية
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن الانتخابات البلدية المقبلة ستكون الأخيرة في مسيرته السياسية.
ونقلت قناة "تي آر تي" عن أردوغان الذي تحدث إلى الشباب في إسطنبول: "أنا أمارس أنشطتي دون توقف، ونحن نركض دون أن يكون لدينا الوقت لالتقاط أنفاسنا، وأن هذه الانتخابات (31 مارس/ آذار الجاري) ستكون الأخيرة بالنسبة لي وفقا للصلاحيات الممنوحة لي بموجب القانون".
ودعا الرئيس إلى التصويت بطريقة تمكن ممثلي الحزب الحاكم، وليس رؤساء البلديات المعارضين الحاليين، من الفوز بانتخابات رؤساء البلديات في إسطنبول وأنقرة وإزمير، وبالتالي بدء "حقبة جديدة" في الأول من أبريل/ نيسان المقبل.
وسبق أن أعلن أردوغان عن ترشح وزير البيئة والتنمية السابق مراد كوروم، لمنصب عمدة إسطنبول، كما أعلن عن عدد من المرشحين الآخرين للانتخابات البلدية في 31 مارس/آذار الجاري، ومن المتوقع أن يكون المنافس الرئيسي لكوروم هو رئيس بلدية إسطنبول الحالي.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لاستضافة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في إسطنبول إلى جانب نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "نحن مستعدون لاستضافة قمة سلام بحضور روسيا أيضا"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأضاف: "ستواصل تركيا التضامن مع أوكرانيا، بينما تعمل من أجل التوصل إلى نهاية سلمية للصراع عن طريق التفاوض".
وتابع أردوغان أن "الحرب في أوكرانيا وفي بقية دول المنطقة بدأت تتفاقم، ونحن جاهزون لتقديم ما بوسعنا لوقف الحرب".
وواصل: "توافقنا على تأمين السفن التي تنقل الحبوب، وجاهزون لتقديم الأفضل من أجل أمن المنطقة واستقرارها، وندعم جهود أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".