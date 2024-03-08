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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240308/أردوغان-يعلن-استعداد-تركيا-لاستضافة-قمة-سلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-1086807364.html
أردوغان يعلن استعداد تركيا لاستضافة قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا
أردوغان يعلن استعداد تركيا لاستضافة قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لاستضافة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا. 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T19:32+0000
2024-03-08T19:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في إسطنبول إلى جانب نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "نحن مستعدون لاستضافة قمة سلام بحضور روسيا أيضا"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأضاف: "ستواصل تركيا التضامن مع أوكرانيا، بينما تعمل من أجل التوصل إلى نهاية سلمية للصراع عن طريق التفاوض".وتابع أردوغان أن "الحرب في أوكرانيا وفي بقية دول المنطقة بدأت تتفاقم، ونحن جاهزون لتقديم ما بوسعنا لوقف الحرب".وواصل: "توافقنا على تأمين السفن التي تنقل الحبوب، وجاهزون لتقديم الأفضل من أجل أمن المنطقة واستقرارها، وندعم جهود أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".من ناحيته، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في المؤتمر الصحفي مع أردوغان، إنه "بفضل جهود تركيا، حققنا نتائج إنسانية جادة، وأشكر الجانب التركي الذي ساهم في تجاوز كثير من المشكلات".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230904/أردوغان-يعتزم-خلال-لقائه-بوتين-إعلان-استعداد-بلاده-للتوسط-في-حل-الأزمة-الأوكرانية-1080670479.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

أردوغان يعلن استعداد تركيا لاستضافة قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا

19:32 GMT 08.03.2024
© AP Photo / Denes Erdosالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AP Photo / Denes Erdos
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لاستضافة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في إسطنبول إلى جانب نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "نحن مستعدون لاستضافة قمة سلام بحضور روسيا أيضا"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأضاف: "ستواصل تركيا التضامن مع أوكرانيا، بينما تعمل من أجل التوصل إلى نهاية سلمية للصراع عن طريق التفاوض".
وتابع أردوغان أن "الحرب في أوكرانيا وفي بقية دول المنطقة بدأت تتفاقم، ونحن جاهزون لتقديم ما بوسعنا لوقف الحرب".
وواصل: "توافقنا على تأمين السفن التي تنقل الحبوب، وجاهزون لتقديم الأفضل من أجل أمن المنطقة واستقرارها، وندعم جهود أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
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من ناحيته، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في المؤتمر الصحفي مع أردوغان، إنه "بفضل جهود تركيا، حققنا نتائج إنسانية جادة، وأشكر الجانب التركي الذي ساهم في تجاوز كثير من المشكلات".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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