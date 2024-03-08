https://sputnikarabic.ae/20240308/أردوغان-يعلن-استعداد-تركيا-لاستضافة-قمة-سلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-1086807364.html

أردوغان يعلن استعداد تركيا لاستضافة قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا

أردوغان يعلن استعداد تركيا لاستضافة قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لاستضافة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا. 08.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-08T19:32+0000

2024-03-08T19:32+0000

2024-03-08T19:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في إسطنبول إلى جانب نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "نحن مستعدون لاستضافة قمة سلام بحضور روسيا أيضا"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأضاف: "ستواصل تركيا التضامن مع أوكرانيا، بينما تعمل من أجل التوصل إلى نهاية سلمية للصراع عن طريق التفاوض".وتابع أردوغان أن "الحرب في أوكرانيا وفي بقية دول المنطقة بدأت تتفاقم، ونحن جاهزون لتقديم ما بوسعنا لوقف الحرب".وواصل: "توافقنا على تأمين السفن التي تنقل الحبوب، وجاهزون لتقديم الأفضل من أجل أمن المنطقة واستقرارها، وندعم جهود أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".من ناحيته، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في المؤتمر الصحفي مع أردوغان، إنه "بفضل جهود تركيا، حققنا نتائج إنسانية جادة، وأشكر الجانب التركي الذي ساهم في تجاوز كثير من المشكلات".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230904/أردوغان-يعتزم-خلال-لقائه-بوتين-إعلان-استعداد-بلاده-للتوسط-في-حل-الأزمة-الأوكرانية-1080670479.html

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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن