عربي
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240308/إعلام-إصرار-صيني-سويسري-على-دعوة-روسيا-لحضور-مؤتمر-السلام-في-برن--1086805178.html
إعلام: إصرار صيني سويسري على دعوة روسيا لحضور مؤتمر السلام في برن
إعلام: إصرار صيني سويسري على دعوة روسيا لحضور مؤتمر السلام في برن
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام صينية، أن كلا من الصين وسويسرا تصران على دعوة روسيا لحضور قمة السلام بشأن أوكرانيا في سويسرا، والتي ستبدو دون مشاركة موسكو وكأنها "قرية... 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T18:12+0000
2024-03-08T18:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/08/1086805020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f95651eb56a099df8bc1c460657b90df.jpg
وكتبت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ"، أن "مصادر قريبة من المحادثات قالت إن البلدين (أوكرانيا وروسيا) يتقاسمان وجهة نظر "براغماتية" حول كيفية تحقيق السلام، وأن الصيغة التي لا تضم ​​الجانبين قد تصبح كـ"قرية بوتيمكين".واعترف وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس بأنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا، كما أن عقد مؤتمر للسلام دون روسيا الاتحادية أمر مستحيل.أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا لا تعتمد كثيراً على خدمات سويسرا في عملية السلام في أوكرانيا، لأن برن فقدت حيادها منذ فترة طويلة، مضيفا أن ما يسمى بـ"صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي هي "مبادرة وهمية وغبية بكل بساطة".
https://sputnikarabic.ae/20240308/نائب-رئيس-البرلمان-السلوفاكي-روسيا-ليست-معتدية-وهي-تحمي-مصالحها-في-أوكرانيا-1086804443.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/08/1086805020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_62e252e9e19cbcc2355f7e3f92f55cf0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: إصرار صيني سويسري على دعوة روسيا لحضور مؤتمر السلام في برن

18:12 GMT 08.03.2024
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIعلم سويسري يرفرف أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية
علم سويسري يرفرف أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام صينية، أن كلا من الصين وسويسرا تصران على دعوة روسيا لحضور قمة السلام بشأن أوكرانيا في سويسرا، والتي ستبدو دون مشاركة موسكو وكأنها "قرية بوتيمكين" (بمعنى جوفاء).
وكتبت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ"، أن "مصادر قريبة من المحادثات قالت إن البلدين (أوكرانيا وروسيا) يتقاسمان وجهة نظر "براغماتية" حول كيفية تحقيق السلام، وأن الصيغة التي لا تضم ​​الجانبين قد تصبح كـ"قرية بوتيمكين".

ويشير المنشور إلى أنه لا برن (عاصمة سويسرا) ولا بكين ترى أن خيار المفاوضات دون مشاركة روسيا أمر واقعي، بالإضافة إلى ذلك، قال أشخاص مطلعون على الاجتماع للصحيفة إن الممثل الخاص للصين للشؤون الأوراسية، لي هوي، أخبر ممثلي الاتحاد الأوروبي أن القمة "لا يمكن أن تكون مؤتمراً يتم فيه تطوير خطة يتم فيها إجبار الروس على صيغة معينة".

علم سلوفاكيا، سفارة سلوفاكيا، روسيا 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائب رئيس البرلمان السلوفاكي: روسيا ليست معتدية وهي تحمي مصالحها في أوكرانيا
17:28 GMT

وكانت الرئيسة السويسرية، فيولا أمهيرد، قد ذكرت في وقت سابق أن زيلينسكي طلب تنظيم قمة سلام بشأن أوكرانيا. وكما قال رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه إرماك، فإن كييف تريد عقد مؤتمرات قمة للموافقة على "صيغة السلام" الأوكرانية.

واعترف وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس بأنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا، كما أن عقد مؤتمر للسلام دون روسيا الاتحادية أمر مستحيل.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا لا تعتمد كثيراً على خدمات سويسرا في عملية السلام في أوكرانيا، لأن برن فقدت حيادها منذ فترة طويلة، مضيفا أن ما يسمى بـ"صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي هي "مبادرة وهمية وغبية بكل بساطة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشر لـ"طوفان الأقصى"... أبو عبيدة يتوعد إسرائيل بـ"خسائر كبيرة" بعد 154 يوما من القتال17:37 GMTРазминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала