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https://sputnikarabic.ae/20240308/إيران-الحرس-الثوري-يحتجز-سفينة-تحمل-وقودا-مهربا-في-مياه-الخليج--1086793982.html
إيران: الحرس الثوري يحتجز سفينة تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج
إيران: الحرس الثوري يحتجز سفينة تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، احتجزت سفينة في مياه الخليج العربي "تحمل وقودا مهربا". 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T11:22+0000
2024-03-08T11:22+0000
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وحسب وكالة "تسنيم"، قال رئيس المحكمة العليا في محافظة هرمزغان جنوبي إيران، مجتبى قهرماني، إن "قبطان السفينة المخالفة أشعل النار فيها بعد أن كانت قوة من بحرية الحرس الثوري تريد إيقافها".وأضاف: "تم احتواء الأمر من خلال التعامل الفوري من قبل رجال الإطفاء".وأشار قهرماني إلى أن "احتجاز السفينة جرى بأمر من السلطة القضائية، حيث تمكنت قوات المنطقة الرابعة البحرية في الحرس الثوري من تنفيذ هذه المهمة".وكشف قهرماني عن توقيف 4 أشخاص كانوا على متن هذه السفنية، لافتًا إلى أنه خلال تفتيشها تم اكتشاف ومصادرة أكثر من 30 ألف لتر من الوقود المهرب.ولم يكشف المسؤول الإيراني عن هوية وجنسية المعتقلين الأربعة، كما لم يتضح بعد مالك هذه السفينة.كما أكد قهرماني أنه "بحكم القانون، تمت مصادرة شحنة الوقود المهربة، بالإضافة إلى أنه سيتم فرض غرامات والسجن على الموقوفين الأربعة".
https://sputnikarabic.ae/20240306/إيران-قرار-قضائي-بمصادرة-شحنة-نفط-أمريكية-في-مياه-الخليج-وحجز-السفينة-التي-تحملها-1086713972.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران: الحرس الثوري يحتجز سفينة تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج

11:22 GMT 08.03.2024
© AP Photo / Vahid Salemi زورق سريع تابع إلى الحرس الثوري الإيراني في الخليج
 زورق سريع تابع إلى الحرس الثوري الإيراني في الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، احتجزت سفينة في مياه الخليج العربي "تحمل وقودا مهربا".
وحسب وكالة "تسنيم"، قال رئيس المحكمة العليا في محافظة هرمزغان جنوبي إيران، مجتبى قهرماني، إن "قبطان السفينة المخالفة أشعل النار فيها بعد أن كانت قوة من بحرية الحرس الثوري تريد إيقافها".
وأضاف: "تم احتواء الأمر من خلال التعامل الفوري من قبل رجال الإطفاء".
وأشار قهرماني إلى أن "احتجاز السفينة جرى بأمر من السلطة القضائية، حيث تمكنت قوات المنطقة الرابعة البحرية في الحرس الثوري من تنفيذ هذه المهمة".
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وكشف قهرماني عن توقيف 4 أشخاص كانوا على متن هذه السفنية، لافتًا إلى أنه خلال تفتيشها تم اكتشاف ومصادرة أكثر من 30 ألف لتر من الوقود المهرب.
ولم يكشف المسؤول الإيراني عن هوية وجنسية المعتقلين الأربعة، كما لم يتضح بعد مالك هذه السفينة.
كما أكد قهرماني أنه "بحكم القانون، تمت مصادرة شحنة الوقود المهربة، بالإضافة إلى أنه سيتم فرض غرامات والسجن على الموقوفين الأربعة".
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