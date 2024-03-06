https://sputnikarabic.ae/20240306/إيران-قرار-قضائي-بمصادرة-شحنة-نفط-أمريكية-في-مياه-الخليج-وحجز-السفينة-التي-تحملها-1086713972.html

إيران... قرار قضائي بمصادرة شحنة نفط أمريكية في مياه الخليج وحجز السفينة التي تحملها

إيران... قرار قضائي بمصادرة شحنة نفط أمريكية في مياه الخليج وحجز السفينة التي تحملها

سبوتنيك عربي

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، وقف "شحنة نفط أمريكية، بعد الشكوى القانونية التي قدمها مصابون بمرض الفراشة". 06.03.2024, سبوتنيك عربي

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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه "عقب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أدت إلى منع بيع الأدوية اللازمة لمرضى الفراشة من قبل شركة سويدية وتسببت لهم في إصابات جسدية ونفسية بالغة، قدّم مرضى الفراشة شكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية في محكمة قانون العلاقات الدولية (الفرع 55) في طهران".وأضافت أنه "بعد المتابعة القانونية التي أجراها محامي القضية، أمرت المحكمة أخيراً بمصادرة شحنة النفط الأمريكية التابعة لسفينة ADVANTAGE SWEET في الخليج وتم حجز هذه السفينة".وكانت طهران احتجزت سفينة أجنبية بالقرب من ميناء بوشهر، جنوبي البلاد، في يناير/ كانون الثاني الماضي، مشيرةً إلى أنها تحمل مليوني لتر من الوقود "المهرب".وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأنه "ضبطت سفينة أجنبية تحمل مليوني لتر من الوقود المهرب". وأضافت أنه "تم الاستيلاء عليها بأمر من المحكمة على بعد 60 ميلا قبالة سواحل ميناء بوشهر، وتم اعتقال أفراد طاقمها الأجانب البالغ عددهم 14 فردا، وهم ينتمون إلى دولتين آسيويتين".ونقلت الوكالة عن قائد المنطقة الثانية لقوات الحرس الثوري الإيراني، سردار هنريان ماغدار، أنه تم استكمال الإجراءات القانونية، وتسليم طاقم هذه السفينة إلى السلطات القضائية لمحافظة بوشهر، وجاري تسليم حمولة الوقود المهرب المكتشف بالقانون إلى الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع النفط في بوشهر".ولفت إلى أن هذه السفينة كانت تحت مراقبة استخبارية منذ التزود بالوقود، وتم احتجازها بعد دخولها منطقة العمليات للمنطقة الثانية لبحرية الحرس الثوري الإيراني.

https://sputnikarabic.ae/20231223/إعلام-طائرة-مسيرة-انطلقت-من-إيران-مباشرة-استهدفت-السفينة-المرتبطة-بإسرائيل-قبالة-الهند-1084390839.html

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