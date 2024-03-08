https://sputnikarabic.ae/20240308/اعتقال-جندي-أمريكي-لجمعه-وبيعه-أسرارا-عسكرية-حساسة-لجهات-أجنبية-1086788618.html
اعتقال جندي أمريكي لجمعه وبيعه أسرارا عسكرية "حساسة" لجهات أجنبية
اعتقال جندي أمريكي لجمعه وبيعه أسرارا عسكرية "حساسة" لجهات أجنبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اعتقال محلل استخباري في الجيش الأمريكي، بتهمة تزويد جهات أجنبية بمعلومات عسكرية حساسة تتعلق بالدفاع الوطني. 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T08:52+0000
2024-03-08T08:52+0000
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وذكرت الوزارة، في بيان، أمس الخميس، أن "الرقيب كوربين شولتز، الذي يحمل تصريحا أمنيا يخوله الاطلاع على معلومات سرية للغاية، تم احتجازه في قاعدة "فورت كامبل" العسكرية".ووفق لائحة الاتهام، زود شولتز، منذ يونيو/حزيران 2022، جهة اتصال في هونغ كونغ، بوثائق وخرائط وصور تتعلق بالدفاع الوطني الأمريكي.وأوضح البيان أن شولتز حصل على مبلغ إجمالي قدره 42 ألف دولار مقابل هذه المعلومات.وأشارت وزارة العدل الأمريكية، إلى أن المعلومات تتضمن خططا أمريكية محتملة في حال تعرض تايوان لهجوم عسكري.كما تضمنت وثائق تتعلق بالطائرات المقاتلة والمروحيات والمعدات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ونظام "هيمارس" الصاروخي ودراسات حول الجيشين الأمريكي والصيني.ولم تحدد لائحة الاتهام الموجهة إلى شولتز، الدولة التي يُزعم أنه كان يزودها بمعلومات عسكرية حساسة.
https://sputnikarabic.ae/20240227/الجيش-الأمريكي-يخفض-قواته-بمقدار-24-ألفا-وسط-نقص-في-التجنيد-1086462457.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
اعتقال جندي أمريكي لجمعه وبيعه أسرارا عسكرية "حساسة" لجهات أجنبية
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اعتقال محلل استخباري في الجيش الأمريكي، بتهمة تزويد جهات أجنبية بمعلومات عسكرية حساسة تتعلق بالدفاع الوطني.
وذكرت
الوزارة، في بيان، أمس الخميس، أن "الرقيب كوربين شولتز، الذي يحمل تصريحا أمنيا يخوله الاطلاع على معلومات سرية للغاية، تم احتجازه في قاعدة "فورت كامبل" العسكرية".
ووفق لائحة الاتهام، زود شولتز، منذ يونيو/حزيران 2022، جهة اتصال في هونغ كونغ
، بوثائق وخرائط وصور تتعلق بالدفاع الوطني الأمريكي.
وأوضح البيان أن شولتز حصل على مبلغ إجمالي قدره 42 ألف دولار مقابل هذه المعلومات.
وأشارت وزارة العدل الأمريكية، إلى أن المعلومات تتضمن خططا أمريكية محتملة في حال تعرض تايوان لهجوم عسكري.
كما تضمنت وثائق تتعلق بالطائرات المقاتلة والمروحيات والمعدات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ونظام "هيمارس" الصاروخي
ودراسات حول الجيشين الأمريكي والصيني.
ولم تحدد لائحة الاتهام الموجهة إلى شولتز، الدولة التي يُزعم أنه كان يزودها بمعلومات عسكرية حساسة.