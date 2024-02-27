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https://sputnikarabic.ae/20240227/الجيش-الأمريكي-يخفض-قواته-بمقدار-24-ألفا-وسط-نقص-في-التجنيد-1086462457.html
الجيش الأمريكي يخفض قواته بمقدار 24 ألفا وسط نقص في التجنيد
الجيش الأمريكي يخفض قواته بمقدار 24 ألفا وسط نقص في التجنيد
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأمريكي في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه بينما يعاني من مشكلة التجنيد، تخفض الإدارة العسكرية قواتها بنحو 24000 جندي، في إعادة هيكلة تقول إنها ستساعد في... 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T17:46+0000
2024-02-27T17:46+0000
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وأوضح الجيش في بيانه أن ما يقرب من 5% من مهام الجنود المسرحة ستؤثر في الغالب على المواقع التي ظلت فارغة.وأضاف الجيش: "الجيش لا يطلب من الجنود الحاليين المغادرة. وبينما يبني الجيش قوته الخلفية على مدى السنوات القليلة المقبلة، فمن المرجح أن تشهد معظم المنشآت زيادة في عدد الجنود المتمركزين بالفعل هناك". وتجعل الخطة الجديدة قادة الجيش يتطلعون إلى تجنيد عدد كافٍ من القوات خلال السنة المالية 2029 للوصول إلى هدف 470 ألف جندي في الخدمة الفعلية.وعلى الرغم من التخفيضات، قال الجيش إنه يتطلع إلى إضافة 7500 جندي آخرين لمهام حاسمة أخرى، بما في ذلك وحدات الدفاع الجوي ومكافحة الطائرات دون طيار وخمس فرق عمل جديدة حول العالم تتمتع بقدرات معززة في مجال الإنترنت والاستخبارات والضربات بعيدة المدى. وقال مسؤول في البنتاغون في ديسمبر/ كانون الأول، إن الجيش الأمريكي أخفق في تحقيق أهدافه في التجنيد في عام 2023 بمقدار 41 ألف جندي، ليواجه العام الجديد أزمة تجنيد.وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، أن واشنطن لا تريد أن يتوسع الصراع في الشرق الأوسط.وقال بايدن، في تصريحات للصحفيين: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، ليس هذا ما أبحث عنه".وحمّل الرئيس الأمريكي، إيران المسؤولية عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن، قائلا إن "طهران زودت منفذي الهجوم بالأسلحة".
https://sputnikarabic.ae/20240227/عضو-في-البرلمان-الأوروبي-الناتو-منظمة-إرهابية-1086459696.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الجيش الأمريكي يخفض قواته بمقدار 24 ألفا وسط نقص في التجنيد

17:46 GMT 27.02.2024
© Photo / MANDEL NGANصورة بتاريخ 6 فبراير 2017 تظهر مقر القيادة المركزية الأمريكية في قاعدة ماكديل الجوية في 6 فبراير 2017 في تامبا، فلوريدا.
صورة بتاريخ 6 فبراير 2017 تظهر مقر القيادة المركزية الأمريكية في قاعدة ماكديل الجوية في 6 فبراير 2017 في تامبا، فلوريدا. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
© Photo / MANDEL NGAN
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أعلن الجيش الأمريكي في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه بينما يعاني من مشكلة التجنيد، تخفض الإدارة العسكرية قواتها بنحو 24000 جندي، في إعادة هيكلة تقول إنها ستساعد في القتال في الحروب المستقبلية.
وأوضح الجيش في بيانه أن ما يقرب من 5% من مهام الجنود المسرحة ستؤثر في الغالب على المواقع التي ظلت فارغة.
وأضاف الجيش: "الجيش لا يطلب من الجنود الحاليين المغادرة. وبينما يبني الجيش قوته الخلفية على مدى السنوات القليلة المقبلة، فمن المرجح أن تشهد معظم المنشآت زيادة في عدد الجنود المتمركزين بالفعل هناك".

وأشار الجيش في بيانه إلى أن معظم الوظائف التي تم إلغاؤها ترتبط بمناصب مكافحة التمرد التي نمت خلال الحربين في العراق وأفغانستان، ولكن الطلب عليها ليس مرتفعا اليوم.

علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
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15:26 GMT

وأكد الجيش في بيانه أنه "يعاني حالياً من الإفراط في الهيكلة"، ولا يوجد عدد كافٍ من الجنود لملء الوحدات الموجودة. وتم تصميم الخدمة العسكرية حاليًا لتضم ما يصل إلى 494000 جندي، لكن العدد الإجمالي للجنود في الخدمة الفعلية يبلغ نحو 445000.

وتجعل الخطة الجديدة قادة الجيش يتطلعون إلى تجنيد عدد كافٍ من القوات خلال السنة المالية 2029 للوصول إلى هدف 470 ألف جندي في الخدمة الفعلية.
وعلى الرغم من التخفيضات، قال الجيش إنه يتطلع إلى إضافة 7500 جندي آخرين لمهام حاسمة أخرى، بما في ذلك وحدات الدفاع الجوي ومكافحة الطائرات دون طيار وخمس فرق عمل جديدة حول العالم تتمتع بقدرات معززة في مجال الإنترنت والاستخبارات والضربات بعيدة المدى.
وقال مسؤول في البنتاغون في ديسمبر/ كانون الأول، إن الجيش الأمريكي أخفق في تحقيق أهدافه في التجنيد في عام 2023 بمقدار 41 ألف جندي، ليواجه العام الجديد أزمة تجنيد.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، أن واشنطن لا تريد أن يتوسع الصراع في الشرق الأوسط.
وقال بايدن، في تصريحات للصحفيين: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، ليس هذا ما أبحث عنه".
وحمّل الرئيس الأمريكي، إيران المسؤولية عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن، قائلا إن "طهران زودت منفذي الهجوم بالأسلحة".
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