https://sputnikarabic.ae/20240308/الإذاعة-الإسرائيلية-رفح-أكبر-بكثير-من-أي-شيء-وقع-في-الحرب-على-غزة-حتى-الآن-1086786257.html

الإذاعة الإسرائيلية: رفح أكبر بكثير من أي شيء وقع في الحرب على غزة حتى الآن

الإذاعة الإسرائيلية: رفح أكبر بكثير من أي شيء وقع في الحرب على غزة حتى الآن

سبوتنيك عربي

أفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن مدينة رفح حدث أكبر بكثير من أي شيء وقع في الحرب على قطاع غزة، حتى الآن. 08.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-08T06:48+0000

2024-03-08T06:48+0000

2024-03-08T06:48+0000

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وذكرت الإذاعة، صباح اليوم الجمعة، أن "هناك خطة عسكرية جاهزة للجيش الإسرائيلي لاقتحام مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ولكن الرغبة الحقيقة في هذا الأمر ضعيفة إلى حد ما".ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن نوعام أمير، المعلق العسكري لصحيفة "ماقور ريشون"، أن "الجيش الإسرائيلي يرى في مدينة رفح بمثابة حدث أكبر بكثير من أي شيء حدث في الحرب على غزة، حتى الآن".وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أن "إسرائيل لن تتراجع عن تنفيذ عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، رغم الرفض الدولي".وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، قال نتنياهو، في ختام مراسم دورة الضباط القتاليين: "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في جميع أنحاء القطاع، وهذا يشمل رفح"، مضيفا: "من يطلب منا عدم العمل هناك فهو يقول لنا اخسروا الحرب وهذا لن يحدث أبدا".وتابع: "علينا ضغوطات دولية وتتزايد ويتوجب علينا أن نكون متحدين ورفض محاولة تحميل جيش الدفاع مسؤولية ارتكاب جرائم حرب".وكان مسؤولون عسكريون إسرائيليون قد صرحوا، قبل أيام، بأن "عمليات الجيش في خان يونس جنوبي قطاع غزة على وشك الانتهاء، وأنه من المتوقع أن يتخذ الجيش في الأيام المقبلة قرارًا بشأن الهجوم المحتمل على رفح".وأفاد المسؤولون بأنه "لا تزال هناك بضعة أهداف متبقية في المنطقة، ومن المتوقع أن تصل القوات إليها، في الأيام المقبلة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل نحو 31 ألف قتيل وأكثر 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس