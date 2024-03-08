https://sputnikarabic.ae/20240308/الإعلان-عن-إنشاء-ممر-إنساني-بحري-إلى-غزة-ينطلق-من-قبرص-1086794264.html

الإعلان عن إنشاء ممر إنساني بحري إلى غزة ينطلق من قبرص

الإعلان عن إنشاء ممر إنساني بحري إلى غزة ينطلق من قبرص

سبوتنيك عربي

أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، يعتزمون إطلاق... 08.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-08T11:37+0000

2024-03-08T11:37+0000

2024-03-08T11:37+0000

العالم

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وقالت فون دير لاين، خلال زيارة لها إلى قبرص: "اليوم نواجه كارثة إنسانية في غزة، والتحدي الرئيسي هو إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى شعب غزة. ولذلك، اليوم قبرص والمفوضية الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، تعتزم إطلاق ممر إنساني". وأضافت فون دير لاين: "الشركاء المهمون الآخرون يعلنون عزمهم عن إنشاء ممر بحري لإيصال الإمدادات الإنسانية الإضافية الضرورية عن طريق البحر".وتابعت فون دير لاين، بالقول: "نحن أقرب إلى افتتاح هذا الممر، ومن المحتمل أن يحدث هذا، يوم الأحد(المقبل)".

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