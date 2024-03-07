https://sputnikarabic.ae/20240307/مصر-تشارك-في-تحالف-دولي-لإسقاط-المساعدات-الإنسانية-على-قطاع-غزة-فيديو-1086749574.html
مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة... فيديو
مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد الجيش المصري، اليوم الخميس، أن "مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة". 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T09:55+0000
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وقال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إن "المشاركة المصرية في التحالف الدولي لإسقاط المساعدات بغزة تأتي بالتعاون مع الأردن والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وبلجيكا".وأضاف أن "التحالف الدولي يستهدف تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة"، مؤكدًا أن ذلك يتزامن مع إقلاع طائرات النقل العسكري المصرية والإماراتية ضمن الجسر الجوي لتنفيذ أعمال الإسقاط.وأعلنت مصر والإمارات، أمس الأربعاء، مواصلة الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية شمالي قطاع غزة. وذكر المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أن "المساعدات تشمل أطنان من المساعدات الغذائية والمواد الطبية وذلك للمعاونة في تخفيف الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع".وأعلن الجيش المصري، الثلاثاء الماضي، أن "القوات الجوية المصرية نفذت عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، بمشاركة الأردن والإمارات".وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل نحو 31 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240306/السيسي-يحذر-من-خطورة-اتساع-محاور-وجبهات-الصراع-بما-يهدد-الأمن-والاستقرار-الإقليمي-1086716145.html
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مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة... فيديو
أكد الجيش المصري، اليوم الخميس، أن "مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة".
وقال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إن "المشاركة المصرية في التحالف الدولي لإسقاط المساعدات بغزة تأتي بالتعاون مع الأردن والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وبلجيكا".
وأضاف أن "التحالف الدولي يستهدف تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة"، مؤكدًا أن ذلك يتزامن مع إقلاع طائرات النقل العسكري المصرية والإماراتية ضمن الجسر الجوي لتنفيذ أعمال الإسقاط.
وأعلنت مصر والإمارات، أمس الأربعاء، مواصلة الإسقاط الجوي
لأطنان من المساعدات الإنسانية شمالي قطاع غزة. وذكر المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أن "المساعدات تشمل أطنان من المساعدات الغذائية والمواد الطبية وذلك للمعاونة في تخفيف الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع".
وأعلن الجيش المصري، الثلاثاء الماضي، أن "القوات الجوية المصرية نفذت عملية إسقاط جوي
لمساعدات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، بمشاركة الأردن والإمارات".
وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل نحو 31 ألف فلسطيني
، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.
كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".
من جهته، قال الرئيس الأمريكي
، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.
وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.