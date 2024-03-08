https://sputnikarabic.ae/20240308/تركيا-تستعد-لعملية-برية-واسعة-في-شمال-العراق-1086802793.html
تركيا تستعد لعملية برية واسعة في شمال العراق
تركيا تستعد لعملية برية واسعة في شمال العراق
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام تركية، أن الجيش التركي يخطط لعملية برية عسكرية واسعة النطاق في شمال العراق ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني (PKK). 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T16:02+0000
2024-03-08T16:02+0000
2024-03-08T16:02+0000
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وتم التوصل إلى اتفاق مع السلطات المركزية والمحلية العراقية بشأن تنفيذ العملية، بحسب مقال في صحيفة "حرييت" التركية، أمس الخميس.وكتب، عبد القادر سيلفي، في الصحيفة، وهو كاتب عمود مقرب من الدوائر الحكومية التركية: "بادئ ذي بدء، سيتم تنفيذ عملية برية واسعة النطاق في منطقة "عمليات المخلب"، زاعما أنه تم التوصل قبل إطلاق العملية إلى اتفاق مع الإدارة المركزية في العراق وإدارة أربيل التي تسيطر عليها عائلة بارزاني".وبحسب الصحيفة، تتوقع أنقرة "إغلاق" كامل حدودها مع العراق البالغ طولها 378 كيلومترا في وجه من تصفهم بالإرهابيين.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في وقت سابق إن بلاده تخطط "لحل قضية أمن الحدود" مع العراق في الصيف، وبحسب قوله فإن الجانب التركي يسعى أيضا إلى إنشاء ممر أمني بعمق 30-40 كيلومترا في سوريا.وبدأ الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا والمصنف لديها كمنظمة إرهابية) في تركيا عام 1984، ثم استؤنف عام 2015، حيث تقع قواعد الحزب شمالي العراق، فيما تنفذ أنقرة عمليات جوية وبرية ضده. وبات وجود القوات التركية في معسكر زليكان شمال شرق الموصل نقطة خلاف بين بغداد وأنقرة، وهو ما يبرر انتشارها بأنه ضروري لمحاربة حزب العمال الكردستاني.
https://sputnikarabic.ae/20240308/سياسي-لـسبوتنيك-حل-الملفات-العالقة-بين-تركيا-والعراق-أمامه-عوائق-كثيرة-1086801291.html
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العراق, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, حزب العمال الكردستاني
العراق, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, حزب العمال الكردستاني
تركيا تستعد لعملية برية واسعة في شمال العراق
كشفت وسائل إعلام تركية، أن الجيش التركي يخطط لعملية برية عسكرية واسعة النطاق في شمال العراق ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني (PKK).
وتم التوصل إلى اتفاق مع السلطات المركزية والمحلية العراقية بشأن تنفيذ العملية، بحسب مقال في صحيفة
"حرييت" التركية، أمس الخميس.
وكتب، عبد القادر سيلفي، في الصحيفة، وهو كاتب عمود مقرب من الدوائر الحكومية التركية: "بادئ ذي بدء، سيتم تنفيذ عملية برية واسعة النطاق في منطقة "عمليات المخلب"، زاعما أنه تم التوصل قبل إطلاق العملية إلى اتفاق مع الإدارة المركزية في العراق وإدارة أربيل التي تسيطر عليها عائلة بارزاني".
وبحسب الصحيفة، تتوقع أنقرة "إغلاق" كامل حدودها مع العراق البالغ طولها 378 كيلومترا في وجه من تصفهم بالإرهابيين.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في وقت سابق إن بلاده تخطط "لحل قضية أمن الحدود" مع العراق في الصيف
، وبحسب قوله فإن الجانب التركي يسعى أيضا إلى إنشاء ممر أمني بعمق 30-40 كيلومترا في سوريا.
وبدأ الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا والمصنف لديها كمنظمة إرهابية) في تركيا عام 1984، ثم استؤنف عام 2015، حيث تقع قواعد الحزب شمالي العراق، فيما تنفذ أنقرة عمليات جوية وبرية ضده.
وبات وجود القوات التركية في معسكر زليكان شمال شرق الموصل نقطة خلاف بين بغداد وأنقرة، وهو ما يبرر انتشارها بأنه ضروري لمحاربة حزب العمال الكردستاني.