https://sputnikarabic.ae/20240308/زعيم-كوريا-الشمالية-يشارك-في-عمليات-إطلاق-المدفعية-البعيدة-المدى-1086785988.html
زعيم كوريا الشمالية يشارك في عمليات إطلاق المدفعية البعيدة المدى
زعيم كوريا الشمالية يشارك في عمليات إطلاق المدفعية البعيدة المدى
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام كورية شمالية، اليوم الجمعة، بأن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، زار ميدان المدفعية في البلاد وأشرف شخصيا على إطلاق النار. 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T06:33+0000
2024-03-08T06:33+0000
2024-03-08T07:45+0000
العالم
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وذكرت وكالة "التلغراف المركزية" الكورية الشمالية، أن "التدريبات المدفعية جرت، يوم أمس الخميس، بحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ووزير الدفاع الكوري الشمالي، كانغ سون نام، ورئيس الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري، لي يونغ جير، وقادة التشكيلات الكبيرة للجيش الشعبي الكوري".ولفتت الوكالة في بيانها، بالقول: "بدأت التدريبات بإطلاق النار من وحدات المدفعية البعيدة المدى، والتي حصلت مع محاكاة لتعرض عاصمة العدو للهجوم، حيث قامت القوات بمهام عسكرية مهمة لاحتواء الحرب بالقرب من خط حدود الدولة". وأضافت الوكالة: "توجه كيم جونغ أون، إلى مواقع إطلاق النار وهنأ رجال المدفعية الذين، كما ذكرنا، مستعدون لمحاربة العدو".
https://sputnikarabic.ae/20240215/زعيم-كوريا-الشمالية-يقود-اختبارا-لنوع-جديد-من-الصواريخ-المضادة-للسفن-1086083289.html
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العالم
زعيم كوريا الشمالية يشارك في عمليات إطلاق المدفعية البعيدة المدى
06:33 GMT 08.03.2024 (تم التحديث: 07:45 GMT 08.03.2024)
أفادت وسائل إعلام كورية شمالية، اليوم الجمعة، بأن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، زار ميدان المدفعية في البلاد وأشرف شخصيا على إطلاق النار.
وذكرت وكالة "التلغراف المركزية" الكورية الشمالية، أن "التدريبات المدفعية جرت، يوم أمس الخميس، بحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ووزير الدفاع الكوري الشمالي، كانغ سون نام، ورئيس الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري، لي يونغ جير، وقادة التشكيلات الكبيرة للجيش الشعبي الكوري".
ولفتت الوكالة في بيانها، بالقول: "بدأت التدريبات بإطلاق النار من وحدات المدفعية البعيدة المدى، والتي حصلت مع محاكاة لتعرض عاصمة العدو للهجوم، حيث قامت القوات بمهام عسكرية مهمة لاحتواء الحرب بالقرب من خط حدود الدولة".
وأضافت الوكالة: "توجه كيم جونغ أون، إلى مواقع إطلاق النار وهنأ رجال المدفعية الذين، كما ذكرنا، مستعدون لمحاربة العدو".