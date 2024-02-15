https://sputnikarabic.ae/20240215/زعيم-كوريا-الشمالية-يقود-اختبارا-لنوع-جديد-من-الصواريخ-المضادة-للسفن-1086083289.html
زعيم كوريا الشمالية يقود اختبارا لنوع جديد من الصواريخ المضادة للسفن
زعيم كوريا الشمالية يقود اختبارا لنوع جديد من الصواريخ المضادة للسفن
أجرت كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، اختبارا لنوع جديد من الصواريخ المضادة للسفن، "باداسوري-6" والذي من المقرر أن يدخل الخدمة قريبا. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
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موسكو- سبوتنيك. وقالت وكالة أنباء كوريا الشمالية إن الصواريخ بقيت في الجو لمدة 23 دقيقة و20 ثانية، وأصابت الأهداف المحددة في بحر اليابان بدقة، وأشارت إلى أن عملية الإطلاق قادها الزعيم الكوري كيم جونغ أون، الذي وجه بتعزيز الاستعداد العسكري، خاصة في المياه الحدودية للبلاد.وأعلنت القوات المسلحة الكورية الجنوبية، صباح أمس الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي، في أحدث سلسلة من اختبارات الأسلحة هذا العام.وجاء في بيان صادر عن رئاسة الأركان المشتركة: "اكتشفت قواتنا العسكرية عدة صواريخ كروز مجهولة في المياه شمال شرق مدينة وونسان حوالي الساعة 9:00 صباحاً (1200 توقيت غرينتش)، وأضاف البيان: "تقوم السلطات الاستخباراتية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتحليل مفصل".وتميل صواريخ الكروز إلى أن تكون ذاتية الدفع وتطير على ارتفاع أقل من الصواريخ الباليستية الأكثر تطورًا، ما يجعل كشفها أو اعتراضها أصعب.شهدت الأشهر الأخيرة تدهورًا حادًا في العلاقات بين الكوريتين، حيث تخلى كلا الجانبين عن اتفاقات تخفيف التوتر الرئيسية، وزيادة الإجراءات الأمنية على الحدود، وتنفيذ تدريبات نارية على طول الحدود.
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الأخبار
زعيم كوريا الشمالية يقود اختبارا لنوع جديد من الصواريخ المضادة للسفن
أجرت كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، اختبارا لنوع جديد من الصواريخ المضادة للسفن، "باداسوري-6" والذي من المقرر أن يدخل الخدمة قريبا.
موسكو- سبوتنيك. وقالت وكالة أنباء كوريا الشمالية إن الصواريخ بقيت في الجو لمدة 23 دقيقة و20 ثانية، وأصابت الأهداف المحددة في بحر اليابان بدقة، وأشارت إلى أن عملية الإطلاق قادها الزعيم الكوري كيم جونغ أون، الذي وجه بتعزيز الاستعداد العسكري، خاصة في المياه الحدودية للبلاد.
وأعلنت القوات المسلحة الكورية الجنوبية، صباح أمس الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز
قبالة ساحلها الشرقي، في أحدث سلسلة من اختبارات الأسلحة هذا العام.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الأركان المشتركة: "اكتشفت قواتنا العسكرية عدة صواريخ كروز مجهولة في المياه شمال شرق مدينة وونسان حوالي الساعة 9:00 صباحاً (1200 توقيت غرينتش)، وأضاف البيان: "تقوم السلطات الاستخباراتية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتحليل مفصل".
وتميل صواريخ الكروز إلى أن تكون ذاتية الدفع وتطير على ارتفاع أقل من الصواريخ الباليستية
الأكثر تطورًا، ما يجعل كشفها أو اعتراضها أصعب.
شهدت الأشهر الأخيرة تدهورًا حادًا في العلاقات بين الكوريتين، حيث تخلى كلا الجانبين عن اتفاقات تخفيف التوتر الرئيسية، وزيادة الإجراءات الأمنية على الحدود، وتنفيذ تدريبات نارية على طول الحدود.