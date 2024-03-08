https://sputnikarabic.ae/20240308/مسؤولة-أممية-توصيل-المساعدات-إلى-غزة-جوا-أو-بحرا-ليس-بديلا-عن-إيصالاها-برا-1086784407.html

مسؤولة أممية: توصيل المساعدات إلى غزة جوا أو بحرا ليس بديلا عن إيصالاها برا

مسؤولة أممية: توصيل المساعدات إلى غزة جوا أو بحرا ليس بديلا عن إيصالاها برا

سبوتنيك عربي

قالت سيخريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، إن توصيل المساعدات جوا أو بحرا ليس بديلا عن إيصال المساعدات برا لأنه السبيل... 08.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-08T02:34+0000

2024-03-08T02:34+0000

2024-03-08T02:34+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

منظمة الأمم المتحدة

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1c/1086500433_0:92:1772:1089_1920x0_80_0_0_4ae0baa499f039b2110594caaeb0c9dc.jpg

ونقل موقع "الأمم المتحدة" عن المسؤولة قولها بأن الإسقاط الجوي للمساعدات "يعد رمزا على دعم المدنيين في غزة وشهادة على إنسانيتنا المشتركة ولكنه قطرة في محيط، وأبعد عن أن يكون كافيا، إنه مهم ولكنه يبقى متواضعا للغاية".جاءت تصريحات سيخريد عقب مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي للاستماع منها إلى إحاطة عن جهودها التي تقوم بها وفق ولايتها التي ينص عليها قرار المجلس رقم 2720.وأكدت كاخ على أهمية زيادة حجم وجودة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة. وذكرت أن رسالتها لأعضاء المجلس تمثلت في ضرورة ضمان زيادة تدفق الإمدادات الإنسانية بشكل هائل إلى غزة وإعادة إنعاش القطاع التجاري للوفاء باحتياجات السكان.وأوضحت المسؤولة الأممية أن الأمر لا يتعلق فقط بعدد الشاحنات التي تدخل القطاع، مؤكدة أهمية معرفة جودة ما تحمله الشحنات وأهميته وإذا ما كان يفي بالاحتياجات.ورجحت كاخ مشاركة عددا من الدول الكبرى في جهود إنشاء ممر بحري إلى غزة يركز على توصيل المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى محادثاتها في قبرص بهذا الشأن وأشادت بحكومتها لتخطيطها وبنائها تحالفا من الدول المستعدة للمشاركة في إنشاء هذا الممر لتوصيل الإمدادات الإنسانية والبضائع التجارية للقطاع.وأضافت كاخ إنها أجرت خلال الأسابيع الماضية محادثات مفصلة مع عدد من الدول المهمة منها الأردن ومصر وقطر والإمارات والأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل وقبرص.وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ154، والتي جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، يوم السابع مع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عن سقوط 30,800 قتيلا فلسطينيا، فيما وصل عدد المصابين إلى 72,298 ألف، يشكل النساء والأطفال 70% منهم.

https://sputnikarabic.ae/20240307/في-مقدمتها-كسر-الحصار-ما-أهمية-مخرجات-اجتماع-وزراء-الخارجية-العرب-بشأن-غزة-1086782394.html

https://sputnikarabic.ae/20240307/مسؤول-أمريكي-بايدن-وجه-بإنشاء-ميناء-على-ساحل-غزة-لاستقبال-المساعدات-1086777040.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة