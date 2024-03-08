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https://sputnikarabic.ae/20240308/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-استمرار-عدوان-غزة-خلال-شهر-رمضان-يزعزع-أمن-المنطقة-1086805831.html
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": استمرار عدوان غزة خلال شهر رمضان يزعزع أمن المنطقة
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": استمرار عدوان غزة خلال شهر رمضان يزعزع أمن المنطقة
سبوتنيك عربي
قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "دخول شهر رمضان المبارك في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي على قطاع... 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T18:23+0000
2024-03-08T18:23+0000
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وأضاف، لـ"سبوتنيك"، أن هناك تحركات مصرية وقطرية ودولية، وجهود مبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى لو خلال شهر رمضان، من أجل حقن الدماء الفلسطينية و"وقف الإبادة" التي يتعرضون لها.وقال إن "وقف إطلاق النار مهم وإن كان الهدف هو الوقف المستدام للعدوان وللجرائم الإسرائيلية ولكل ما له علاقة باستراتيجية التهجير"، معتبرًا أن "استمرار الحرب العدوانية سيخلق أعدادا مهولة من القتلى والجرحى".وأوضح أن "الوضع في الضفة والقدس لا يتخلف كثيرًا عن قطاع غزة، حيث هناك استمرار للجرائم الإسرائيلية المتصاعدة بحق الفلسطينيين هناك"، متوقعًا أن تسفر الجهود المبذولة عن وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل نحو 31 ألف قتيل وأكثر 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240308/الإعلان-عن-إنشاء-ممر-إنساني-بحري-إلى-غزة-ينطلق-من-قبرص-1086794264.html
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حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": استمرار عدوان غزة خلال شهر رمضان يزعزع أمن المنطقة

18:23 GMT 08.03.2024
© AFP 2023شخاص يبحثون عن أشياء يمكن إنقاذها بين أنقاض مسجد البخاري الذي دمرته غارات إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة.
شخاص يبحثون عن أشياء يمكن إنقاذها بين أنقاض مسجد البخاري الذي دمرته غارات إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
© AFP 2023
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قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "دخول شهر رمضان المبارك في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من شأنه أن يزعزع الأمن في كل المنطقة برمتها".
وأضاف، لـ"سبوتنيك"، أن هناك تحركات مصرية وقطرية ودولية، وجهود مبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى لو خلال شهر رمضان، من أجل حقن الدماء الفلسطينية و"وقف الإبادة" التي يتعرضون لها.
الفلسطينيين النازحين الذين فروا من خان يونس وهم يقيمون مخيما في رفح جنوبا بالقرب من حدود قطاع غزة مع مصر، في 7 ديسمبر 2023، - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
الإعلان عن إنشاء ممر إنساني بحري إلى غزة ينطلق من قبرص
11:37 GMT
وقال إن "وقف إطلاق النار مهم وإن كان الهدف هو الوقف المستدام للعدوان وللجرائم الإسرائيلية ولكل ما له علاقة باستراتيجية التهجير"، معتبرًا أن "استمرار الحرب العدوانية سيخلق أعدادا مهولة من القتلى والجرحى".
وأوضح أن "الوضع في الضفة والقدس لا يتخلف كثيرًا عن قطاع غزة، حيث هناك استمرار للجرائم الإسرائيلية المتصاعدة بحق الفلسطينيين هناك"، متوقعًا أن تسفر الجهود المبذولة عن وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
تغطية مباشر لـ"طوفان الأقصى"... أبو عبيدة يتوعد إسرائيل بـ"خسائر كبيرة" بعد 154 يوما من القتال
17:37 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل نحو 31 ألف قتيل وأكثر 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشر لـ"طوفان الأقصى"... أبو عبيدة يتوعد إسرائيل بـ"خسائر كبيرة" بعد 154 يوما من القتال17:37 GMTРазминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:33 GMT
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