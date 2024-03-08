https://sputnikarabic.ae/20240308/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-استمرار-عدوان-غزة-خلال-شهر-رمضان-يزعزع-أمن-المنطقة-1086805831.html

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": استمرار عدوان غزة خلال شهر رمضان يزعزع أمن المنطقة

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": استمرار عدوان غزة خلال شهر رمضان يزعزع أمن المنطقة

سبوتنيك عربي

قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "دخول شهر رمضان المبارك في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي على قطاع... 08.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-08T18:23+0000

2024-03-08T18:23+0000

2024-03-08T18:23+0000

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وأضاف، لـ"سبوتنيك"، أن هناك تحركات مصرية وقطرية ودولية، وجهود مبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى لو خلال شهر رمضان، من أجل حقن الدماء الفلسطينية و"وقف الإبادة" التي يتعرضون لها.وقال إن "وقف إطلاق النار مهم وإن كان الهدف هو الوقف المستدام للعدوان وللجرائم الإسرائيلية ولكل ما له علاقة باستراتيجية التهجير"، معتبرًا أن "استمرار الحرب العدوانية سيخلق أعدادا مهولة من القتلى والجرحى".وأوضح أن "الوضع في الضفة والقدس لا يتخلف كثيرًا عن قطاع غزة، حيث هناك استمرار للجرائم الإسرائيلية المتصاعدة بحق الفلسطينيين هناك"، متوقعًا أن تسفر الجهود المبذولة عن وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل نحو 31 ألف قتيل وأكثر 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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