https://sputnikarabic.ae/20240309/الجمهور-يحرج-الدبيبة-على-ملعب-طرابلس-فيديو-1086812607.html

الجمهور يحرج الدبيبة على ملعب طرابلس... فيديو

الجمهور يحرج الدبيبة على ملعب طرابلس... فيديو

سبوتنيك عربي

تعرّض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إلى موقف محرج فور دخوله إلى ملعب طرابلس الدولي للإشراف على إعادة افتتاحه بعد صيانته. 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T07:35+0000

2024-03-09T07:35+0000

2024-03-09T07:35+0000

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وبحسب مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، اهتزّت مدرجات الملعب على وقع هتافات الجماهير في وجه الدبيبة "وين السيولة وين"، وذلك تعبيرا عن غضبهم من تأزم الأوضاع المعيشية وتأخر المرتبات ونقص الأموال، قبل أيام من بداية شهر رمضان.وانتقد ليبيون، التكاليف الباهظة التي تم إنفاقها على احتفالية إعادة افتتاح الملعب واستضافة لاعبين قدامى مقابل عشرات الآلاف من الدولارات، من دون مراعاة لاحتياجات المواطن، في ظل وجود أزمة في النقد الأجنبي في البلاد بالتزامن مع حلول شهر رمضان.ويتزامن نقص السيولة في المصارف هذه الأيام مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية والذي وصل إلى نحو 7.2 دينار للدولار الواحد، مما أثر على أسعار السلع في الأسواق.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.

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أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي