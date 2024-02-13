https://sputnikarabic.ae/20240213/الدبيبة-يؤكد-رفضه-دخول-ليبيا-في-مرحلة-انتقالية-جديدة-ويوجه-طلبا-لمجلسي-النواب-والدولة-1086024591.html
الدبيبة يؤكد رفضه دخول ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة ويوجه طلبا لمجلسي النواب والدولة
الدبيبة يؤكد رفضه دخول ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة ويوجه طلبا لمجلسي النواب والدولة
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إطلاق برنامج لعودة الحياة إلى كل مناطق ليبيا. 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T09:17+0000
2024-02-13T09:17+0000
2024-02-13T09:17+0000
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رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
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وقال الدبيبة، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن حكومته "تسعى للوصول إلى توافق على القاعدة الدستورية ثم إجراء انتخابات"، مشددًا على ضرورة إقرار قوانين عادلة لإجراء الانتخابات الليبية المقبلة".وأكد الدبيبة رفض دخول ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة على أن تكون حكومته آخر مرحلة انتقالية في ليبيا"، مطالبًا مجلس النواب ومجلس الدولة بالتوافق على قانون الانتخابات.وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أكد أن "وجود حكومتين لا يصب في مصلحة ليبيا ولا المجتمع الدولي"، داعيًا إلى حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات لا تزيد مدتها على 8 أشهر.وقال صالح، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنه "إذا اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة على تشكيل حكومة فستكون هي الحكومة الشرعية"، محذرًا من تأخير الانتخابات أكثر من ذلك.وشدد على ضرورة الاصطفاف لتشكيل حكومة تتحمل مسؤولية إنجاز الاستحقاق الانتخابي".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
https://sputnikarabic.ae/20240210/برلمانية-ليبية-لـسبوتنيك-يجب-تقديم-تنازلات-لتحقيق-الاستقرار-في-ليبيا-1085946711.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
الدبيبة يؤكد رفضه دخول ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة ويوجه طلبا لمجلسي النواب والدولة
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إطلاق برنامج لعودة الحياة إلى كل مناطق ليبيا.
وقال الدبيبة، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن حكومته "تسعى للوصول إلى توافق على القاعدة الدستورية ثم إجراء انتخابات"، مشددًا على ضرورة إقرار قوانين عادلة لإجراء الانتخابات الليبية المقبلة".
وأكد الدبيبة رفض دخول ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة على أن تكون حكومته آخر مرحلة انتقالية في ليبيا"، مطالبًا مجلس النواب ومجلس الدولة بالتوافق على قانون الانتخابات.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أكد أن "وجود حكومتين لا يصب في مصلحة ليبيا
ولا المجتمع الدولي"، داعيًا إلى حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات لا تزيد مدتها على 8 أشهر.
وقال صالح، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنه "إذا اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة على تشكيل حكومة فستكون هي الحكومة الشرعية"، محذرًا من تأخير الانتخابات أكثر من ذلك.
وشدد على ضرورة الاصطفاف لتشكيل حكومة تتحمل مسؤولية إنجاز الاستحقاق الانتخابي".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا،
في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.