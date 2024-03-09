https://sputnikarabic.ae/20240309/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-إضافية-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود-1086836626.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرة مسيرة، جرى تدميرها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود. 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T23:37+0000
2024-03-09T23:37+0000
2024-03-09T23:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنه "عند نحو الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وقالت الوزارة، في بيان، "الليلة، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 47 طائرة بدون طيار ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي".وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمر طائرات بدون طيار، واحدة فوق بيلغورود واثنتين فوق كورسك وثلاث طائرات فوق فولغوغراد و41 طائرة فوق روستوف".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية مع روسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240309/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-47-طائرة-مسيرة-أوكرانية-منها-41-فوق-روستوف--عاجل-1086811293.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة
روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
23:37 GMT 09.03.2024 (تم التحديث: 23:38 GMT 09.03.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرة مسيرة، جرى تدميرها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنه "عند نحو الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، بوقت سابق اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي الروسي تمكنت من إسقاط 47 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلغورود وكورسك وفولغوغراد وروستوف.
وقالت الوزارة، في بيان، "الليلة، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 47 طائرة بدون طيار ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي".
وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمر طائرات بدون طيار، واحدة فوق بيلغورود واثنتين فوق كورسك وثلاث طائرات فوق فولغوغراد و41 طائرة فوق روستوف".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية مع روسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.