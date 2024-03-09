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https://sputnikarabic.ae/20240309/السيسي-تحرير-سعر-الصرف-أصبح-ممكنا-بعد-توفر-الدولار-فيديو-1086818858.html
السيسي: تحرير سعر الصرف أصبح ممكنا بعد توفر الدولار... فيديو
السيسي: تحرير سعر الصرف أصبح ممكنا بعد توفر الدولار... فيديو
سبوتنيك عربي
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن فكرة تحرير سعر صرف العملة لم تتم إلا في وجود احتياطي من النقد الأجنبي، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر بدأ... 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T12:58+0000
2024-03-09T12:58+0000
مصر
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وأضاف السيسي، اليوم السبت، خلال إحدى الفعاليات: "تحدثت سابقا أني سأقف أمام التعويم من 10 أشهر، لأن حينها كان تقديرنا لا يسمح".وتابع: "أما الآن فنحن لدينا 35 مليار من رأس الحكمة، و8 مليار دولار من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي".وأكد أن الوضع داخل الدولة المصرية في تحسن، مستطردا "الأمور بدأت تتحسن، وأذكر هذا الكلام لتسجيل موقفي فأنا لم أغامر بالشعب المصري، ولم أكن فاسدا أو الحكومة لإهدار أموالكم".وأردف: "نسعى للتحرك بفاعلية وقوة لتحسين أوضاع الدولة وبناء مقوماتها"، مضيفا: "إن وفقت فهذا من فضل الله وإن لم أوفق فأنا من يتحمل المسؤولية".وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع مفاجئ، الأربعاء الماضي، بمقدار 600 نقطة أساس، وتحرير سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق للسوق.وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.كما تلقى الاقتصاد المصري دفعة كبيرة بفضل توقيع صفقة استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة الساحلية، باستثمارات مباشرة تبلغ 35 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20240307/لماذا-تصر-مصر-على-قرض-صندوق-النقد-رغم-مليارات-صفقة-رأس-الحكمة--1086759121.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, اقتصاد, سعر الدولار اليوم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, اقتصاد, سعر الدولار اليوم, العالم العربي, الأخبار

السيسي: تحرير سعر الصرف أصبح ممكنا بعد توفر الدولار... فيديو

12:58 GMT 09.03.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، في برلين، ألمانيا، 18 يوليو/ تموز 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، في برلين، ألمانيا، 18 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن فكرة تحرير سعر صرف العملة لم تتم إلا في وجود احتياطي من النقد الأجنبي، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر بدأ بالتحسن.
وأضاف السيسي، اليوم السبت، خلال إحدى الفعاليات: "تحدثت سابقا أني سأقف أمام التعويم من 10 أشهر، لأن حينها كان تقديرنا لا يسمح".
وتابع: "أما الآن فنحن لدينا 35 مليار من رأس الحكمة، و8 مليار دولار من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي".
وأكد أن الوضع داخل الدولة المصرية في تحسن، مستطردا "الأمور بدأت تتحسن، وأذكر هذا الكلام لتسجيل موقفي فأنا لم أغامر بالشعب المصري، ولم أكن فاسدا أو الحكومة لإهدار أموالكم".
وأردف: "نسعى للتحرك بفاعلية وقوة لتحسين أوضاع الدولة وبناء مقوماتها"، مضيفا: "إن وفقت فهذا من فضل الله وإن لم أوفق فأنا من يتحمل المسؤولية".
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وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع مفاجئ، الأربعاء الماضي، بمقدار 600 نقطة أساس، وتحرير سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق للسوق.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
كما تلقى الاقتصاد المصري دفعة كبيرة بفضل توقيع صفقة استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة الساحلية، باستثمارات مباشرة تبلغ 35 مليار دولار.
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