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https://sputnikarabic.ae/20240309/السيسي-تكلفة-إعادة-إعمار-غزة-تتجاوز-90-مليار-دولار-ولن-نوافق-على-تهجير-الفلسطينيين-من-أرضهم-1086816364.html
السيسي: تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 90 مليار دولار ولن نوافق على تهجير الفلسطينيين من أرضهم
السيسي: تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 90 مليار دولار ولن نوافق على تهجير الفلسطينيين من أرضهم
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن "تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 90 مليار دولار". 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T11:19+0000
2024-03-09T11:19+0000
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وقال السيسي، خلال احتفاليه "يوم الشهيد"، إن "مصر لا يمكن أن تخون الفلسطينيين ونحن معنيون بحمايتهم وإغاثتهم"، مؤكدا أن "قطاع غزة يشهد مأساة كبيرة وسقوطا لآلاف الشهداء".وأضاف أن "مصر لن تتوانى عن العمل من أجل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة"، مؤكدا الاستمرار في العمل حتى حصول الفلسطينيين على حقهم في إقامة دولة مستقلة.وأكد الرئيس المصري، حرصه على أن يظل معبر رفح مفتوحا 24 ساعة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى أن مصر تسقط المساعدات على قطاع غزة جوا بسبب الصعوبات التي تواجه عمليات إدخالها برا.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن نحو 31 ألف قتيلا وأكثر من 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السيسي: تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 90 مليار دولار ولن نوافق على تهجير الفلسطينيين من أرضهم

11:19 GMT 09.03.2024
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ENAالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ENA
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن "تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 90 مليار دولار".
وقال السيسي، خلال احتفاليه "يوم الشهيد"، إن "مصر لا يمكن أن تخون الفلسطينيين ونحن معنيون بحمايتهم وإغاثتهم"، مؤكدا أن "قطاع غزة يشهد مأساة كبيرة وسقوطا لآلاف الشهداء".
وأضاف أن "مصر لن تتوانى عن العمل من أجل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة"، مؤكدا الاستمرار في العمل حتى حصول الفلسطينيين على حقهم في إقامة دولة مستقلة.
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وأكد الرئيس المصري، حرصه على أن يظل معبر رفح مفتوحا 24 ساعة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى أن مصر تسقط المساعدات على قطاع غزة جوا بسبب الصعوبات التي تواجه عمليات إدخالها برا.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن نحو 31 ألف قتيلا وأكثر من 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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