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https://sputnikarabic.ae/20240309/انتخاب-آصف-علي-زرداري-رئيسا-لباكستان-لولاية-ثانية-1086818724.html
انتخاب آصف علي زرداري رئيسا لباكستان لولاية ثانية
انتخاب آصف علي زرداري رئيسا لباكستان لولاية ثانية
سبوتنيك عربي
حصل زعيم حزب الشعب والرئيس الباكستاني الأسبق آصف علي زرداري، على أغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية مقابل منافسه زعيم حزب بختونخوا عوامي، محمود خان أشاكزاي... 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T12:53+0000
2024-03-09T12:53+0000
العالم
باكستان
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وقالت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم السبت، إن "زرداري حصل على عدد 255 صوتا في البرلمان الاتحادي، بينما حصل على 246 من الأصوات في إقليم البنجاب، و151 في إقليم السند و47 في إقليم بلوشستان".وأعلن التلفزيون الرسمي في باكستان، فوز شهباز شريف برئاسة الوزراء في باكستان للمرة الثانية.ومن أجل الفوز بمنصب رئيس الوزراء،يجب أن يحصل المشرح على أغلبية الأصوات في البرلمان الباكستاني المكون من 336 عضواً، وبالتالي يجب عليه الحصول على 169 صوتاً فما فوق.ووفقا لوسائل إعلام باكستانية، فإن المرشحين الوحيدين اللذين تنافسا على المنصب هما شهباز شريف مرشح تحالف حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف وعمر أيوب مرشح مجلس الاتحاد السني وعضو حزب أنصاف الباكستاني.
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العالم, باكستان
العالم, باكستان

انتخاب آصف علي زرداري رئيسا لباكستان لولاية ثانية

12:53 GMT 09.03.2024
© AP Photo / Rahmat Gul علم باكستاني يرفرف في إسلام أباد، باكستان في 27 يوليو 2022
 علم باكستاني يرفرف في إسلام أباد، باكستان في 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Rahmat Gul
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حصل زعيم حزب الشعب والرئيس الباكستاني الأسبق آصف علي زرداري، على أغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية مقابل منافسه زعيم حزب بختونخوا عوامي، محمود خان أشاكزاي المدعوم من حزب إنصاف الباكستاني، وفقًا للنتائج الأولية.
وقالت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم السبت، إن "زرداري حصل على عدد 255 صوتا في البرلمان الاتحادي، بينما حصل على 246 من الأصوات في إقليم البنجاب، و151 في إقليم السند و47 في إقليم بلوشستان".

وكانت فترة الولاية الأولى لزرداري بين عامي 2009 و2013.

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أمس, 20:35 GMT

انتخب البرلمان الباكستاني، يوم الأحد 3 مارس/ آذار، شهباز شريف، ليتولى منصب رئاسة الوزراء في البلاد للمرة الثانية في تاريخه.

وأعلن التلفزيون الرسمي في باكستان، فوز شهباز شريف برئاسة الوزراء في باكستان للمرة الثانية.
ومن أجل الفوز بمنصب رئيس الوزراء،يجب أن يحصل المشرح على أغلبية الأصوات في البرلمان الباكستاني المكون من 336 عضواً، وبالتالي يجب عليه الحصول على 169 صوتاً فما فوق.
ووفقا لوسائل إعلام باكستانية، فإن المرشحين الوحيدين اللذين تنافسا على المنصب هما شهباز شريف مرشح تحالف حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف وعمر أيوب مرشح مجلس الاتحاد السني وعضو حزب أنصاف الباكستاني.
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