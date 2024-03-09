https://sputnikarabic.ae/20240309/انتخاب-آصف-علي-زرداري-رئيسا-لباكستان-لولاية-ثانية-1086818724.html

انتخاب آصف علي زرداري رئيسا لباكستان لولاية ثانية

انتخاب آصف علي زرداري رئيسا لباكستان لولاية ثانية

سبوتنيك عربي

حصل زعيم حزب الشعب والرئيس الباكستاني الأسبق آصف علي زرداري، على أغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية مقابل منافسه زعيم حزب بختونخوا عوامي، محمود خان أشاكزاي... 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T12:53+0000

2024-03-09T12:53+0000

2024-03-09T12:53+0000

العالم

باكستان

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وقالت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم السبت، إن "زرداري حصل على عدد 255 صوتا في البرلمان الاتحادي، بينما حصل على 246 من الأصوات في إقليم البنجاب، و151 في إقليم السند و47 في إقليم بلوشستان".وأعلن التلفزيون الرسمي في باكستان، فوز شهباز شريف برئاسة الوزراء في باكستان للمرة الثانية.ومن أجل الفوز بمنصب رئيس الوزراء،يجب أن يحصل المشرح على أغلبية الأصوات في البرلمان الباكستاني المكون من 336 عضواً، وبالتالي يجب عليه الحصول على 169 صوتاً فما فوق.ووفقا لوسائل إعلام باكستانية، فإن المرشحين الوحيدين اللذين تنافسا على المنصب هما شهباز شريف مرشح تحالف حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف وعمر أيوب مرشح مجلس الاتحاد السني وعضو حزب أنصاف الباكستاني.

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