https://sputnikarabic.ae/20240309/بايدن-يوقع-على-مشروع-قانون-لتمويل-إدارات-ووكالات-لتجنب-الإغلاق-الجزئي-للحكومة-1086831966.html

بايدن يوقع على مشروع قانون لتمويل إدارات ووكالات لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة

بايدن يوقع على مشروع قانون لتمويل إدارات ووكالات لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة

سبوتنيك عربي

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، وقع مشروع قانون إنفاق بقيمة 460 مليار دولار ليصبح قانونا لتمويل العديد من الإدارات والوكالات الحكومية لتجنب... 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T19:02+0000

2024-03-09T19:02+0000

2024-03-09T19:02+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال البيت الأبيض، في بيان، اليوم السبت إنه "في 9 مارس/ آذار 2024، وقع الرئيس على القانون الذي ينص في الأقسام من أ إلى و، على تمويل عام كامل حتى 30 أيلول/ سبتمبر 2024، للإدارات والوكالات التابعة للحكومة الفيدرالية التي تغطيها 6 من 12 مخصصات الفواتير".وذكر البيت الأبيض، أنه تمت الموافقة على القرار المؤقت ذي الصلة من قبل مجلسي الشيوخ والنواب، وتنص الوثيقة على تمويل عمل السلطة التنفيذية والدوائر الحكومية حتى مارس/آذار المقبل. ومع ذلك، لم يكن لدى أعضاء الكونغرس في الكابيتول الوقت الكافي لتمرير ميزانية شاملة قبل الإغلاق، ولهذا السبب اضطر المشرعون إلى الموافقة مرة أخرى على قرار مؤقت، وهو الثالث منذ بداية العام المالي الحالي.ويختلف أعضاء الكونغرس الجمهوريون والإدارة الأمريكية حول قضايا تأمين الحدود الجنوبية وسياسة الهجرة. ويطالب المشرعون بإجراءات أمنية أكثر صرامة على الحدود مقابل الموافقة على تمويل جديد إلى أوكرانيا، وهو ما طلبه في السابق البيت الأبيض والرئيس جو بايدن شخصيا (التمويل).

https://sputnikarabic.ae/20240309/خبير-أمريكي-يتعين-على-حكومة-واشنطن-أن-تسعى-جاهدة-لتطبيع-العلاقات-مع-موسكو-1086823696.html

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