https://sputnikarabic.ae/20240309/بايدن-يوقع-على-مشروع-قانون-لتمويل-إدارات-ووكالات-لتجنب-الإغلاق-الجزئي-للحكومة-1086831966.html
بايدن يوقع على مشروع قانون لتمويل إدارات ووكالات لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة
بايدن يوقع على مشروع قانون لتمويل إدارات ووكالات لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، وقع مشروع قانون إنفاق بقيمة 460 مليار دولار ليصبح قانونا لتمويل العديد من الإدارات والوكالات الحكومية لتجنب... 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T19:02+0000
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وقال البيت الأبيض، في بيان، اليوم السبت إنه "في 9 مارس/ آذار 2024، وقع الرئيس على القانون الذي ينص في الأقسام من أ إلى و، على تمويل عام كامل حتى 30 أيلول/ سبتمبر 2024، للإدارات والوكالات التابعة للحكومة الفيدرالية التي تغطيها 6 من 12 مخصصات الفواتير".وذكر البيت الأبيض، أنه تمت الموافقة على القرار المؤقت ذي الصلة من قبل مجلسي الشيوخ والنواب، وتنص الوثيقة على تمويل عمل السلطة التنفيذية والدوائر الحكومية حتى مارس/آذار المقبل. ومع ذلك، لم يكن لدى أعضاء الكونغرس في الكابيتول الوقت الكافي لتمرير ميزانية شاملة قبل الإغلاق، ولهذا السبب اضطر المشرعون إلى الموافقة مرة أخرى على قرار مؤقت، وهو الثالث منذ بداية العام المالي الحالي.ويختلف أعضاء الكونغرس الجمهوريون والإدارة الأمريكية حول قضايا تأمين الحدود الجنوبية وسياسة الهجرة. ويطالب المشرعون بإجراءات أمنية أكثر صرامة على الحدود مقابل الموافقة على تمويل جديد إلى أوكرانيا، وهو ما طلبه في السابق البيت الأبيض والرئيس جو بايدن شخصيا (التمويل).
https://sputnikarabic.ae/20240309/خبير-أمريكي-يتعين-على-حكومة-واشنطن-أن-تسعى-جاهدة-لتطبيع-العلاقات-مع-موسكو-1086823696.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يوقع على مشروع قانون لتمويل إدارات ووكالات لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، وقع مشروع قانون إنفاق بقيمة 460 مليار دولار ليصبح قانونا لتمويل العديد من الإدارات والوكالات الحكومية لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.
وقال البيت الأبيض، في بيان، اليوم السبت إنه "في 9 مارس/ آذار 2024، وقع الرئيس على القانون الذي ينص في الأقسام من أ إلى و، على تمويل عام كامل حتى 30 أيلول/ سبتمبر 2024، للإدارات والوكالات التابعة للحكومة الفيدرالية التي تغطيها 6 من 12 مخصصات الفواتير".
وفي وقت سابق، أفاد البيت الأبيض، في 19 يناير/ كانون الثاني الفائت، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع على قانون يمدد التمويل الحكومي مؤقتًا ويهدد بإغلاق الحكومة الفيدرالية.
وذكر البيت الأبيض، أنه تمت الموافقة على القرار المؤقت ذي الصلة من قبل مجلسي الشيوخ والنواب، وتنص الوثيقة على تمويل عمل السلطة التنفيذية والدوائر الحكومية حتى مارس/آذار المقبل.
وتوصل رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في وقت سابق، إلى اتفاق لتمويل العمليات الحكومية بمبلغ 1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2024 بأكملها، والتي تبدأ في أمريكا في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ومع ذلك، لم يكن لدى أعضاء الكونغرس في الكابيتول الوقت الكافي لتمرير ميزانية شاملة قبل الإغلاق، ولهذا السبب اضطر المشرعون إلى الموافقة مرة أخرى على قرار مؤقت، وهو الثالث منذ بداية العام المالي الحالي.
ويختلف أعضاء الكونغرس الجمهوريون والإدارة الأمريكية حول قضايا تأمين الحدود الجنوبية وسياسة الهجرة. ويطالب المشرعون بإجراءات أمنية أكثر صرامة على الحدود مقابل الموافقة على تمويل جديد إلى أوكرانيا، وهو ما طلبه في السابق البيت الأبيض والرئيس جو بايدن شخصيا (التمويل).