https://sputnikarabic.ae/20240309/خبير-أمريكي-يتعين-على-حكومة-واشنطن-أن-تسعى-جاهدة-لتطبيع-العلاقات-مع-موسكو-1086823696.html

خبير أمريكي: يتعين على حكومة واشنطن أن تسعى جاهدة لتطبيع العلاقات مع موسكو

خبير أمريكي: يتعين على حكومة واشنطن أن تسعى جاهدة لتطبيع العلاقات مع موسكو

سبوتنيك عربي

صرح اللفتنانت كولونيل المتقاعد بالجيش الأمريكي دانييل ديفيس، أنه يتعين على الحكومة الأمريكية أن تسعى جاهدة لتطبيع العلاقات مع روسيا لتجنب نشوب صراع عالمي. 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T15:00+0000

2024-03-09T15:00+0000

2024-03-09T15:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضاف ديفيس على قناته على موقع يوتيوب، أنه "يجب أن نعمل مع روسيا للحفاظ على السلام، وعدم خلق صراع يمكن أن يتصاعد إلى صراع نووي، وأن دفع الولايات المتحدة الأمريكية ضد مصالحها الخاصة هو جنون تام".وشدد ديفيس أيضًا على أن تقديم حزمة مساعدات أخرى لأوكرانيا لن يحقق أي نتائج، وأضاف أنه لا يفهم سبب قلق واشنطن الشديد بشأن الدعم المالي لأوكرانيا.وبحسب لافروف، فإن النخبة الأمريكية تعتبر روسيا، بغض النظر عن انتماءاتها الحزبية، خصما وتهديدا، و"الرئيس السابق لم يفعل شيئا لتحسين العلاقات الروسية الأمريكية خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض". ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس دونالد ترامب ونيكي هالي على ترشيح الحزب الجمهوري. كما أعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أنه ينوي إعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.خبير عسكري: الجيش الروسي قد يضرب قواعد الناتو في رومانيا وبولندا إذا لزم الأمر

https://sputnikarabic.ae/20240309/خبير-عسكري-الجيش-الروسي-قد-يضرب-قواعد-الناتو-في-رومانيا-وبولندا-إذا-لزم-الأمر-1086819555.html

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