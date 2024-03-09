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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240309/خبير-أمريكي-يتعين-على-حكومة-واشنطن-أن-تسعى-جاهدة-لتطبيع-العلاقات-مع-موسكو-1086823696.html
خبير أمريكي: يتعين على حكومة واشنطن أن تسعى جاهدة لتطبيع العلاقات مع موسكو
خبير أمريكي: يتعين على حكومة واشنطن أن تسعى جاهدة لتطبيع العلاقات مع موسكو
سبوتنيك عربي
صرح اللفتنانت كولونيل المتقاعد بالجيش الأمريكي دانييل ديفيس، أنه يتعين على الحكومة الأمريكية أن تسعى جاهدة لتطبيع العلاقات مع روسيا لتجنب نشوب صراع عالمي. 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T15:00+0000
2024-03-09T15:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف ديفيس على قناته على موقع يوتيوب، أنه "يجب أن نعمل مع روسيا للحفاظ على السلام، وعدم خلق صراع يمكن أن يتصاعد إلى صراع نووي، وأن دفع الولايات المتحدة الأمريكية ضد مصالحها الخاصة هو جنون تام".وشدد ديفيس أيضًا على أن تقديم حزمة مساعدات أخرى لأوكرانيا لن يحقق أي نتائج، وأضاف أنه لا يفهم سبب قلق واشنطن الشديد بشأن الدعم المالي لأوكرانيا.وبحسب لافروف، فإن النخبة الأمريكية تعتبر روسيا، بغض النظر عن انتماءاتها الحزبية، خصما وتهديدا، و"الرئيس السابق لم يفعل شيئا لتحسين العلاقات الروسية الأمريكية خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض". ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس دونالد ترامب ونيكي هالي على ترشيح الحزب الجمهوري. كما أعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أنه ينوي إعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.خبير عسكري: الجيش الروسي قد يضرب قواعد الناتو في رومانيا وبولندا إذا لزم الأمر
https://sputnikarabic.ae/20240309/خبير-عسكري-الجيش-الروسي-قد-يضرب-قواعد-الناتو-في-رومانيا-وبولندا-إذا-لزم-الأمر-1086819555.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير أمريكي: يتعين على حكومة واشنطن أن تسعى جاهدة لتطبيع العلاقات مع موسكو

15:00 GMT 09.03.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالعلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن
العلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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صرح اللفتنانت كولونيل المتقاعد بالجيش الأمريكي دانييل ديفيس، أنه يتعين على الحكومة الأمريكية أن تسعى جاهدة لتطبيع العلاقات مع روسيا لتجنب نشوب صراع عالمي.
وأضاف ديفيس على قناته على موقع يوتيوب، أنه "يجب أن نعمل مع روسيا للحفاظ على السلام، وعدم خلق صراع يمكن أن يتصاعد إلى صراع نووي، وأن دفع الولايات المتحدة الأمريكية ضد مصالحها الخاصة هو جنون تام".
وشدد ديفيس أيضًا على أن تقديم حزمة مساعدات أخرى لأوكرانيا لن يحقق أي نتائج، وأضاف أنه لا يفهم سبب قلق واشنطن الشديد بشأن الدعم المالي لأوكرانيا.

وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم 21 فبراير/ شباط الفائت، أن روسيا مستعدة للعمل مع أي رئيس أمريكي يثق به الأمريكيون، في حين لا يتوقع الجانب الروسي أن تغير واشنطن مسارها تجاه موسكو.

علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
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13:35 GMT

وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "غلوبو" البرازيلية عندما طُلب منه التعليق على وجود مرشح مفضل في الانتخابات الأمريكية: "ليس لدينا أوهام، ولا نتوقع أن يتغير المسار المناهض لروسيا في الولايات المتحدة في المستقبل المنظور. نحن على استعداد للعمل مع أي رئيس يثق به الشعب الأمريكي. ما يهمنا ليس شخصية السياسي، ولكن ما هي السياسة التي ينتهجها فيما يتعلق بروسيا".

وبحسب لافروف، فإن النخبة الأمريكية تعتبر روسيا، بغض النظر عن انتماءاتها الحزبية، خصما وتهديدا، و"الرئيس السابق لم يفعل شيئا لتحسين العلاقات الروسية الأمريكية خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس دونالد ترامب ونيكي هالي على ترشيح الحزب الجمهوري. كما أعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أنه ينوي إعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.
خبير عسكري: الجيش الروسي قد يضرب قواعد الناتو في رومانيا وبولندا إذا لزم الأمر
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