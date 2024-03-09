https://sputnikarabic.ae/20240309/خبير-أمريكي-يتعين-على-حكومة-واشنطن-أن-تسعى-جاهدة-لتطبيع-العلاقات-مع-موسكو-1086823696.html
خبير أمريكي: يتعين على حكومة واشنطن أن تسعى جاهدة لتطبيع العلاقات مع موسكو
خبير أمريكي: يتعين على حكومة واشنطن أن تسعى جاهدة لتطبيع العلاقات مع موسكو
سبوتنيك عربي
صرح اللفتنانت كولونيل المتقاعد بالجيش الأمريكي دانييل ديفيس، أنه يتعين على الحكومة الأمريكية أن تسعى جاهدة لتطبيع العلاقات مع روسيا لتجنب نشوب صراع عالمي. 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T15:00+0000
2024-03-09T15:00+0000
2024-03-09T15:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4654e0c578ed8368f6a65e2ca4de4f54.jpg
وأضاف ديفيس على قناته على موقع يوتيوب، أنه "يجب أن نعمل مع روسيا للحفاظ على السلام، وعدم خلق صراع يمكن أن يتصاعد إلى صراع نووي، وأن دفع الولايات المتحدة الأمريكية ضد مصالحها الخاصة هو جنون تام".وشدد ديفيس أيضًا على أن تقديم حزمة مساعدات أخرى لأوكرانيا لن يحقق أي نتائج، وأضاف أنه لا يفهم سبب قلق واشنطن الشديد بشأن الدعم المالي لأوكرانيا.وبحسب لافروف، فإن النخبة الأمريكية تعتبر روسيا، بغض النظر عن انتماءاتها الحزبية، خصما وتهديدا، و"الرئيس السابق لم يفعل شيئا لتحسين العلاقات الروسية الأمريكية خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض". ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس دونالد ترامب ونيكي هالي على ترشيح الحزب الجمهوري. كما أعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أنه ينوي إعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.خبير عسكري: الجيش الروسي قد يضرب قواعد الناتو في رومانيا وبولندا إذا لزم الأمر
https://sputnikarabic.ae/20240309/خبير-عسكري-الجيش-الروسي-قد-يضرب-قواعد-الناتو-في-رومانيا-وبولندا-إذا-لزم-الأمر-1086819555.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290961_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eeff974fc3c1c171b493719eae36dca4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
خبير أمريكي: يتعين على حكومة واشنطن أن تسعى جاهدة لتطبيع العلاقات مع موسكو
صرح اللفتنانت كولونيل المتقاعد بالجيش الأمريكي دانييل ديفيس، أنه يتعين على الحكومة الأمريكية أن تسعى جاهدة لتطبيع العلاقات مع روسيا لتجنب نشوب صراع عالمي.
وأضاف ديفيس على قناته على موقع يوتيوب، أنه "يجب أن نعمل مع روسيا للحفاظ على السلام، وعدم خلق صراع يمكن أن يتصاعد إلى صراع نووي، وأن دفع الولايات المتحدة الأمريكية ضد مصالحها الخاصة هو جنون تام".
وشدد ديفيس أيضًا على أن تقديم حزمة مساعدات أخرى لأوكرانيا لن يحقق أي نتائج، وأضاف أنه لا يفهم سبب قلق واشنطن الشديد بشأن الدعم المالي لأوكرانيا.
وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم 21 فبراير/ شباط الفائت، أن روسيا مستعدة للعمل مع أي رئيس أمريكي يثق به الأمريكيون، في حين لا يتوقع الجانب الروسي أن تغير واشنطن مسارها تجاه موسكو.
وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "غلوبو" البرازيلية عندما طُلب منه التعليق على وجود مرشح مفضل في الانتخابات الأمريكية: "ليس لدينا أوهام، ولا نتوقع أن يتغير المسار المناهض لروسيا في الولايات المتحدة في المستقبل المنظور. نحن على استعداد للعمل مع أي رئيس يثق به الشعب الأمريكي. ما يهمنا ليس شخصية السياسي، ولكن ما هي السياسة التي ينتهجها فيما يتعلق بروسيا".
وبحسب لافروف، فإن النخبة الأمريكية تعتبر روسيا، بغض النظر عن انتماءاتها الحزبية، خصما وتهديدا، و"الرئيس السابق لم يفعل شيئا لتحسين العلاقات الروسية الأمريكية خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس دونالد ترامب ونيكي هالي على ترشيح الحزب الجمهوري. كما أعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أنه ينوي إعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.