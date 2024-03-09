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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240309/جنرال-أوكراني-سابق-المخابرات-الأوكرانية-ترتكب-عيوبا-استخباراتية-1086818316.html
جنرال أوكراني سابق: المخابرات الأوكرانية ترتكب "عيوبا استخباراتية"
جنرال أوكراني سابق: المخابرات الأوكرانية ترتكب "عيوبا استخباراتية"
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، ، تعليقا على الوضع حول أفدييفكا، أن المخابرات الأوكرانية لا تؤدي المهام الموكلة إليها بشكل... 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T12:12+0000
2024-03-09T12:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف كريفونوس على قناة "دايركت" في موقع "يوتيوب": "هذه كلها عيوب استخباراتية، ولقد ارتكبنا حسابات خاطئة خطيرة في التحليل الصحيح لقدرات العدو، وأخطأنا في الحسابات فيما يتعلق، على الأقل في هذه المرحلة، بتوفير الذخيرة".وفي يوم السبت 17 فبراير/ شباط الماضي، أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين عن تحرير كامل مدينة أفدييفكا. وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة 31.75 كيلومتراً مربعاً، وفقدت القوات الأوكرانية هناك أكثر من 1500 جندي.أفدييفكا، هي الضاحية الشمالية لمدينة دونيتسك، والتي حولتها القوات المسلحة الأوكرانية إلى منطقة محصنة قوية، ومنذ عام 2014، كانت تقصف بانتظام عاصمة جمهورية دونيتسك والمدن والقرى الأخرى في دونباس من هناك.الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية بلغت 975 عسكريا على عدة محاور خلال الـ24 ساعة الماضية
https://sputnikarabic.ae/20240309/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-بلغت-975-عسكريا-على-عدة-محاور-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1086817749.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

جنرال أوكراني سابق: المخابرات الأوكرانية ترتكب "عيوبا استخباراتية"

12:12 GMT 09.03.2024
© AP Photo / Hanna Arhirovaالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
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صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، ، تعليقا على الوضع حول أفدييفكا، أن المخابرات الأوكرانية لا تؤدي المهام الموكلة إليها بشكل صحيح.
وأضاف كريفونوس على قناة "دايركت" في موقع "يوتيوب": "هذه كلها عيوب استخباراتية، ولقد ارتكبنا حسابات خاطئة خطيرة في التحليل الصحيح لقدرات العدو، وأخطأنا في الحسابات فيما يتعلق، على الأقل في هذه المرحلة، بتوفير الذخيرة".
وأشار كريفونوس أيضًا إلى أن تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة تثير العديد من الأسئلة، وفي رأيه أن جنرالات كييف لم يولوا الاهتمام الواجب لحالة التحصينات رغم تحذيرات المحللين العسكريين.
جندي من القوات المسلحة الروسية يحمل مدفعًا مضادًا للطائرات بدون طيار بالقرب من دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية بلغت 975 عسكريا على عدة محاور خلال الـ24 ساعة الماضية
11:50 GMT
وفي يوم السبت 17 فبراير/ شباط الماضي، أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين عن تحرير كامل مدينة أفدييفكا. وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة 31.75 كيلومتراً مربعاً، وفقدت القوات الأوكرانية هناك أكثر من 1500 جندي.
أتاح تحرير أفدييفكا نقل خط المواجهة بعيدًا عن دونيتسك وحمايتها بشكل كبير من هجمات القوات المسلحة الأوكرانية. وأشار قائد مجموعة "المركز" الروسية، أندريه موردفيتشيف، إلى أن المقاتلين الروس دفعوا العدو إلى التراجع عن مواقعه بأكثر من عشرة كيلومترات، وأنهم يواصلون الهجوم.
أفدييفكا، هي الضاحية الشمالية لمدينة دونيتسك، والتي حولتها القوات المسلحة الأوكرانية إلى منطقة محصنة قوية، ومنذ عام 2014، كانت تقصف بانتظام عاصمة جمهورية دونيتسك والمدن والقرى الأخرى في دونباس من هناك.
الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية بلغت 975 عسكريا على عدة محاور خلال الـ24 ساعة الماضية
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