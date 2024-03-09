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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240309/خبير-عسكري-الجيش-الروسي-قد-يضرب-قواعد-الناتو-في-رومانيا-وبولندا-إذا-لزم-الأمر-1086819555.html
خبير عسكري: الجيش الروسي قد يضرب قواعد الناتو في رومانيا وبولندا إذا لزم الأمر
خبير عسكري: الجيش الروسي قد يضرب قواعد الناتو في رومانيا وبولندا إذا لزم الأمر
سبوتنيك عربي
صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون، أن الجيش الروسي قد يضرب قواعد الناتو في رومانيا وبولندا إذا قرر الحلف دخول أوكرانيا. 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T13:35+0000
2024-03-09T13:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأشار الخبير في مقابلة مع قناة يوتيوب إلى أن "روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية، فلديها صواريخ تقليدية يمكنها ضرب مراكز الإمداد والقواعد في بولندا ورومانيا".وفي رأيه أن بريطانيا وفرنسا مستعدتان لإرسال قوات إلى أوكرانيا، وأشار جونسون إلى أن قيادتها أصدرت مؤخرا تصريحات عدوانية ضد روسيا.وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به، أنت تقف أمامي الآن، ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك".وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".
https://sputnikarabic.ae/20240309/جنرال-أوكراني-سابق-المخابرات-الأوكرانية-ترتكب-عيوبا-استخباراتية-1086818316.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير عسكري: الجيش الروسي قد يضرب قواعد الناتو في رومانيا وبولندا إذا لزم الأمر

13:35 GMT 09.03.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDERعلم الناتو
علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDER
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صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون، أن الجيش الروسي قد يضرب قواعد الناتو في رومانيا وبولندا إذا قرر الحلف دخول أوكرانيا.
وأشار الخبير في مقابلة مع قناة يوتيوب إلى أن "روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية، فلديها صواريخ تقليدية يمكنها ضرب مراكز الإمداد والقواعد في بولندا ورومانيا".
وفي رأيه أن بريطانيا وفرنسا مستعدتان لإرسال قوات إلى أوكرانيا، وأشار جونسون إلى أن قيادتها أصدرت مؤخرا تصريحات عدوانية ضد روسيا.
وكما توقع المحلل سابق في وكالة المخابرات المركزية، فإن روسيا في هذه الحالة يمكن أن توجه ضربات حساسة للغاية من شأنها أن تؤدي إلى خسائر للعدو الغازي.
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنرال أوكراني سابق: المخابرات الأوكرانية ترتكب "عيوبا استخباراتية"
12:12 GMT
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليقا على تصريحه بشأن إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، أن "عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به".
وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به، أنت تقف أمامي الآن، ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك".
وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".
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