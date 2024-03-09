https://sputnikarabic.ae/20240309/خبير-عسكري-الجيش-الروسي-قد-يضرب-قواعد-الناتو-في-رومانيا-وبولندا-إذا-لزم-الأمر-1086819555.html
خبير عسكري: الجيش الروسي قد يضرب قواعد الناتو في رومانيا وبولندا إذا لزم الأمر
خبير عسكري: الجيش الروسي قد يضرب قواعد الناتو في رومانيا وبولندا إذا لزم الأمر
سبوتنيك عربي
صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون، أن الجيش الروسي قد يضرب قواعد الناتو في رومانيا وبولندا إذا قرر الحلف دخول أوكرانيا. 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T13:35+0000
2024-03-09T13:35+0000
2024-03-09T13:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأشار الخبير في مقابلة مع قناة يوتيوب إلى أن "روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية، فلديها صواريخ تقليدية يمكنها ضرب مراكز الإمداد والقواعد في بولندا ورومانيا".وفي رأيه أن بريطانيا وفرنسا مستعدتان لإرسال قوات إلى أوكرانيا، وأشار جونسون إلى أن قيادتها أصدرت مؤخرا تصريحات عدوانية ضد روسيا.وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به، أنت تقف أمامي الآن، ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك".وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".
https://sputnikarabic.ae/20240309/جنرال-أوكراني-سابق-المخابرات-الأوكرانية-ترتكب-عيوبا-استخباراتية-1086818316.html
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روسيا, العالم
خبير عسكري: الجيش الروسي قد يضرب قواعد الناتو في رومانيا وبولندا إذا لزم الأمر
صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون، أن الجيش الروسي قد يضرب قواعد الناتو في رومانيا وبولندا إذا قرر الحلف دخول أوكرانيا.
وأشار الخبير في مقابلة مع قناة يوتيوب إلى أن "روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية، فلديها صواريخ تقليدية يمكنها ضرب مراكز الإمداد والقواعد في بولندا ورومانيا".
وفي رأيه أن بريطانيا وفرنسا مستعدتان لإرسال قوات إلى أوكرانيا، وأشار جونسون إلى أن قيادتها أصدرت مؤخرا تصريحات عدوانية ضد روسيا.
وكما توقع المحلل سابق في وكالة المخابرات المركزية، فإن روسيا في هذه الحالة يمكن أن توجه ضربات حساسة للغاية من شأنها أن تؤدي إلى خسائر للعدو الغازي.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليقا على تصريحه بشأن إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، أن "عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به".
وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به، أنت تقف أمامي الآن، ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك".
وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".