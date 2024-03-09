https://sputnikarabic.ae/20240309/رئيس-الموساد-الإسرائيلي-يلتقي-رئيس-السي-أي-إيه-الأمريكي-سرا-لبحث-ملف-المحتجزين-1086823471.html

رئيس الموساد الإسرائيلي يلتقي رئيس "السي أي إيه" الأمريكي سرا لبحث ملف المحتجزين

رئيس الموساد الإسرائيلي يلتقي رئيس "السي أي إيه" الأمريكي سرا لبحث ملف المحتجزين

سبوتنيك عربي

التقى رئيس الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنياع، سرا، رئيس "السي أي إيه" الأمريكي، بيل بيرنز، لبحث ملف المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة. 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T14:46+0000

2024-03-09T14:46+0000

2024-03-09T14:46+0000

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وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن بارنياع التقى بيرنز سرا في إحدى دول المنطقة، وأطلع الأخير، رئيس الموساد الإسرائيلي على تطورات الجهود المبذولة للترويج لصفقة المحتجزين لدى حماس، والتي أجريت في العاصمة المصرية القاهرة.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرح بأن "فرص التوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان منخفضة"، وذلك في الوقت الذي أجرى بيرنز مباحثات سرية في القاهرة حول الشأن نفسه، وهو الأمر نفسه الذي أجراه في العاصمة القطرية، الدوحة.وفي السياق نفسه، وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، عبر بايدن في تصريحات للصحفيين أمس الجمعة، عن قلقه "الشديد" من العنف الذي يمكن أن يندلع في القدس الشرقية خلال رمضان ما لم يتم التوصل لهدنة. وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، أنها "ستواصل التفاوض عبر الأخوة الوسطاء للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل"، فيما أكدت حماس أنها "أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للحرب".واتهمت إسرائيل بـ"التهرب" من هذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني.بدورها، أعلنت الولايات المتحدة أنها تدعم وقفا فوريا لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع تقريبا، والإفراج عن جميع المحتجزين. ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل نحو 31 ألف قتيل وأكثر 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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