https://sputnikarabic.ae/20240309/مسؤول-إجلاء-مرضى-من-مبنى-طبي-في-كورسك-بعد-سقوط-شظايا-طائرة-مسيرة-عليه-1086810825.html
مسؤول: إجلاء مرضى من مبنى طبي في كورسك بعد سقوط شظايا طائرة مسيرة عليه
مسؤول: إجلاء مرضى من مبنى طبي في كورسك بعد سقوط شظايا طائرة مسيرة عليه
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية رومان ستاروفويت، اليوم السبت، أنه تم إجلاء مرضى من مبنى طبي بمدينة كورسك الروسية بعد سقوط حطام طائرة مسيرة دون وقوع وفيات. 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T02:40+0000
2024-03-09T02:40+0000
2024-03-09T02:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مسيرة
عملية إجلاء
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موسكو - سبوتنيك. وقال ستاروفويت في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "في كورسك، سقطت شظايا طائرة أوكرانية بدون طيار على سطح العيادة السادسة في [شارع] سويوزنايا، وتضررت مساحة 22 مترًا مربعًا من السطح. ولم تقع وفيات أو إصابات".وأضاف: "بسبب التهديد بحدوث انفجار، تم إجلاء المرضى من وحدة العناية المركزة في مبنى المستشفى المجاور إلى المؤسسات الطبية بالمدينة، كما تم إجلاء الموظفين والمرضى الآخرين إلى مكان آمن".
https://sputnikarabic.ae/20240309/مندوب-روسيا-موسكو-طلبت-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-بشأن-أوكرانيا-يوم-22-مارس-1086810241.html
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روسيا, مسيرة, عملية إجلاء
روسيا, مسيرة, عملية إجلاء
مسؤول: إجلاء مرضى من مبنى طبي في كورسك بعد سقوط شظايا طائرة مسيرة عليه
02:40 GMT 09.03.2024 (تم التحديث: 02:55 GMT 09.03.2024)
أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية رومان ستاروفويت، اليوم السبت، أنه تم إجلاء مرضى من مبنى طبي بمدينة كورسك الروسية بعد سقوط حطام طائرة مسيرة دون وقوع وفيات.
موسكو - سبوتنيك. وقال ستاروفويت في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "في كورسك، سقطت شظايا طائرة أوكرانية بدون طيار على سطح العيادة السادسة في [شارع] سويوزنايا، وتضررت مساحة 22 مترًا مربعًا من السطح. ولم تقع وفيات أو إصابات
".
وأضاف: "بسبب التهديد بحدوث انفجار، تم إجلاء المرضى من وحدة العناية المركزة في مبنى المستشفى المجاور إلى المؤسسات الطبية بالمدينة، كما تم إجلاء الموظفين والمرضى الآخرين إلى مكان آمن".