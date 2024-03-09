https://sputnikarabic.ae/20240309/مندوب-روسيا-موسكو-طلبت-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-بشأن-أوكرانيا-يوم-22-مارس-1086810241.html

مندوب روسيا: موسكو طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا يوم 22 مارس

مندوب روسيا: موسكو طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا يوم 22 مارس

سبوتنيك عربي

أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، الجمعة، أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا في 22 مارس/ آذار... 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T00:00+0000

2024-03-09T00:00+0000

2024-03-09T00:39+0000

روسيا

منظمة الأمم المتحدة

أخبار أوكرانيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي خلال اجتماع في مجلس الأمن بشأن أوكرانيا: "كل هذه القضايا غير الملائمة لزملائنا الغربيين ستتم معالجتها بالتفصيل في الاجتماع المنفصل لمجلس الأمن الذي طلبنا عقده في 22 مارس".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن التصريحات الخطيرة للغرب في السياسة الخارجية، تهدد باندلاع نزاع نووي وتدمير الحضارة، وأن العواقب على حلف "الناتو" ستكون أكثر مأساوية إذا ظهرت قوات تدخل تابعة له في أوكرانيا.وفي وقت سابق، أعلن وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لم يناقش إمكانية تغيير القرار الذي تم اعتماده مسبقًا بشأن عدم مشاركة الحلف في الصراع في أوكرانيا، وبالتالي فإن جميع تصريحات الزعماء الأوروبيين حول احتمال إرسال عسكريين إلى أوكرانيا.وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير/ شباط 2022، حيث أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

https://sputnikarabic.ae/20240308/إعلام-إصرار-صيني-سويسري-على-دعوة-روسيا-لحضور-مؤتمر-السلام-في-برن--1086805178.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا