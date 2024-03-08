https://sputnikarabic.ae/20240308/البنتاغون-التخطيط-لميناء-غزة-المؤقت-وتنفيذه-سيستغرق-عدة-أسابيع-وسنواصل-التنسيق-مع-الدول-الشريكة-1086809502.html

البنتاغون: التخطيط لميناء غزة المؤقت وتنفيذه سيستغرق عدة أسابيع وسنواصل التنسيق مع الدول الشريكة

البنتاغون: التخطيط لميناء غزة المؤقت وتنفيذه سيستغرق عدة أسابيع وسنواصل التنسيق مع الدول الشريكة

سبوتنيك عربي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة مازالت في مرحلة التخطيط لإنشاء الميناء المؤقت في قطاع غزة على البحر الأبيض المتوسط، وأنها في طور... 08.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-08T21:38+0000

2024-03-08T21:38+0000

2024-03-08T21:38+0000

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وأعلن المتحدث باسم "البنتاغون"، بات رايدر، في مؤتمر صحفي، أن "قبرص ستكون مكان خروج المساعدات إلى الميناء البحري المؤقت، ثم سيتم نقلها بعد ذلك إلى داخل القطاع لتوزيعها".وتابع رايدر أن "التخطيط للميناء المؤقت وتنفيذه سيستغرق عدة أسابيع، وستواصل أمريكا التنسيق مع الدول الشريكة".وعن طريقة عمل الميناء المؤقت، أوضح المتحدث باسم "البنتاغون": "سنقوم بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الساحل في غزة، ثم سيقوم الشركاء بتوزيعها داخل القطاع".وواصل: "نعمل على توسيع نطاق توزيع المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال الميناء البحري المؤقت، والممر البحري وسيلة إضافية لزيادة كميات المساعدات الإنسانية إلى غزة".ورجح بات رايدر أن "تحتاج عملية إنشاء ميناء غزة المؤقت أكثر من 1000 جندي أمريكي".وأعرب عن ثقته من قدرة الجيش الأمريكي على القيام بعملية الميناء المؤقت دون نشر أي جنود على الأرض في غزة، مؤكدا أن طواقمه ستبقى داخل الميناء على الساحل، ولن تدخل إلى غزة.وصرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، بأن جيش بلاده سيتولى مسؤولية إنشاء ميناء مؤقت على ساحل قطاع غزة لاستقبال المساعدات دون أن تكون له قوات على الأرض.وقال بايدن خلال خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام الكونغرس: "الليلة سأوجه الجيش الأميركي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء ميناء مؤقت في البحر الأبيض المتوسط على ساحل غزة يمكنه استقبال السفن الكبيرة التي تحمل الغذاء والماء والدواء والملاجئ المؤقتة".وأضاف: "رغم إنشاء الميناء يجب على إسرائيل أن تقوم بدورها وأن تسمح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع وأن تضمن عدم وقوع العاملين في المجال الإنساني في مرمى النيران".وكان البيت الأبيض، أعلن الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة تدرس خيارات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عن طريق البحر.

https://sputnikarabic.ae/20240308/بريطانيا-ميناء-غزة-المؤقت-سيستغرق-بناؤه-وقتا-ونحث-إسرائيل-على-فتح-ميناء-أسدود-للمساعدات-1086804237.html

https://sputnikarabic.ae/20240308/البنتاغون-لن-تكون-هناك-قوات-أمريكية-على-أرض-غزة-بسبب-الميناء-المؤقت-1086808027.html

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